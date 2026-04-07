Переговори між Іраном і США повністю припинено – ЗМІ

Денис Молотов
Зруйнована будівля Університету Шаріфа в Тегерані у вівторок. Фото: Араш Хамуші для The New York Times

Іран офіційно зупинив переговори з США, повідомивши про це через посередників. Тегеран заявив, що більше не має наміру обговорювати можливість припинення вогню. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на трьох високопоставлених іранських чиновників.

За даними джерел, Іран передав свою позицію Пакистану, який виступає посередником у перемовинах.

Напередодні ситуація різко загострилася після заяви Дональда Трампа, який пригрозив знищенням Ірану після завершення встановленого ним ультиматуму.

📢 «Загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не відродять», – заявив американський лідер.

Іран повністю припинив переговори з США на тлі зростання ризиків прямого військового протистояння. За інформацією, яку передав Катар, Тегеран попередив: у разі ударів по енергетичній інфраструктурі країни відповідь буде масштабною.

📢 «Весь регіон і Саудівська Аравія зануряться в темряву після ударів відплати з боку Ірану», – передали послання іранської сторони.

Також джерела зазначають, що у разі подальшої ескалації союзники Ірану можуть вдатися до блокування стратегічно важливого морського маршруту — Баб-ель-Мандебської протоки.

Водночас, за інформацією Axios, попри жорстку публічну риторику, за лаштунками сторони демонстрували певний прогрес у переговорах.

Переговори США та Ірану супроводжуються взаємними звинуваченнями. У Тегерані заявили, що наміри Вашингтона можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини.

На тлі загострення ситуації в країні також активізувалися акції цивільного спротиву. За даними The New York Times, іранці формують так звані «живі ланцюги» навколо електростанцій та мостів. Відповідні фото й відео вже поширили державні та місцеві медіа Ірану.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США можуть знищити мости та електростанції Ірану, якщо Тегеран не виконає вимоги щодо відкриття Ормузької протоки.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

