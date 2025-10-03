П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
Мюнхенський аеропорт зупиняв роботу через невідомі БпЛА

Денис Молотов
В аеропорту Мюнхена стався інцидент із безпілотним літальним апаратом (БпЛА), який змусив тимчасово призупинити авіасполучення. Про це повідомили видання Bild, Tagesschau та n-tv 3 жовтня. За інформацією журналістів, кілька очевидців звернулися до поліції після того, як помітили дрон у небі поблизу летовища.

Перші повідомлення надійшли приблизно о 21:30 у четвер, коли очевидці побачили безпілотник у районі аеропорту. Через годину схожий об’єкт помітили вже безпосередньо над територією комплексу.

О 22:30 було ухвалене рішення закрити повітряний простір над аеропортом. Поки що офіційні джерела не уточнюють, йшлося про один дрон чи про кілька.

До пошукової операції залучили підрозділи поліції, які використовували спеціальне обладнання. Також у повітря підняли гелікоптер. Однак, як зазначають ЗМІ, поки що жодного підозрілого об’єкта виявити не вдалося.

Наслідки для пасажирів виявилися суттєвими. Через інцидент 17 рейсів, які мали вилетіти з Мюнхена, були скасовані. Ще 15 літаків, що прямували на посадку, довелося перенаправити в інші аеропорти Німеччини та Австрії. У результаті майже 3 тисячі мандрівників зіткнулися із серйозними незручностями.

Видання Bild нагадало, що ситуація сталася напередодні останніх вихідних «Октоберфесту», коли аеропорт Мюнхена відіграє особливо важливу роль для туристів та гостей фестивалю.

Це вже не перший випадок появи підозрілих безпілотників у Німеччині. Так, 1 жовтня у землі Шлезвіг-Гольштейн було зафіксовано польоти кількох дронів над стратегічними об’єктами. Безпілотники пролетіли над корабельнею у Кілі, а згодом були помічені над університетською клінікою, електростанцією, будівлею місцевого парламенту і навіть над нафтопереробним заводом.

📌 Подібні випадки відбуваються і в інших країнах Європи. Наприклад, у Норвегії нещодавно зафіксували політ дрона над газовим родовищем у Північному морі.

