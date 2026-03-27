Денис Молотов
Мінфін США додасть підпис Трампа на банкноти
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Сполучених Штатах нові доларові банкноти, друк яких розпочнеться у червні, міститимуть підпис 47-го президента Дональда Трампа. Про це повідомило Міністерство фінансів США. З посиланням на офіційну інформацію передає BBC.

Таким чином, на купюрах з’явиться підпис глави держави поруч із підписом секретаря казначейства Скотта Бессента.

📄 Порушення традиції

За інформацією видання, це рішення суперечить традиції, яка існувала понад 150 років. Вона передбачала розміщення на банкнотах виключно підпису очільника Міністерства фінансів США.

До цього жоден американський президент не ініціював додавання свого імені на національну валюту. Також історично діячі, зображені на доларах, потрапляли на банкноти лише після смерті — як знак визнання їхнього внеску наступними поколіннями.

💬 Позиція Мінфіну

📢 «Немає кращого способу відзначити історичні досягнення Дональда Трампа, ніж за допомогою доларових банкнот з його іменем», — заявив Скотт Бессент. За його словами, це рішення також пов’язане зі святкуванням 250-річчя проголошення Декларації незалежності США.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп наполягав на присвоєнні його імені транспортним об’єктам — вокзалу та аеропорту — в обмін на підтримку фінансування залізничного тунелю між Нью-Йорком і Нью-Джерсі.

Крім того, у грудні Американський інститут миру (USIP) був перейменований на його честь. До того ж адміністрація президента США Дональда Трампа провела масштабне скорочення штату Інституту миру США (USIP), звільнивши більшу частину персоналу штаб-квартири організації.

