Печенізька гребля: росіяни вдарили по дамбі, рух повністю зупинено

Денис Молотов
Окупаційна російська армія завдала удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області. У Печенізькій громаді тимчасово припинили рух через Печенізьку греблю. Про це повідомив селищний голова Олександр Гусаров у Telegram.

Станом на 12:00 7 грудня проїзд по дорожньому полотну Печенізької греблі повністю призупинений. Місцева влада звернулася до населення із закликом зберігати спокій і стежити за новими повідомленнями щодо ситуації.

📢 «Просимо всіх дотримуватися безпеки та утриматися від поїздок у напрямку греблі», — наголосив Гусаров.

Фахівці оцінюють масштаби завданих пошкоджень та працюють над ліквідацією наслідків удару. За уточненими даними, російські війська били саме по дамбі Печенізького водосховища, унаслідок чого рух по Печенізькій греблі було припинено.

⚠️ Місцеві джерела повідомляють також про щонайменше три вибухи в районі Печеніг, де прямо зараз фіксуються нові удари балістичними ракетами. У районі греблі помічено двох російських «розвідників» у повітрі, які здійснюють коригування вогню.

Печенізька гребля: росіяни вдарили по дамбі, рух повністю зупинено _03 Унаслідок російських атак було тимчасово закрито рух на двох автомобільних дорогах територіального значення. Окрім удару по греблі, серйозно пошкоджено міст у Старому Салтові.

❌ Заблоковано проїзд на автошляхах Т-21-11 Чугуїв–Печеніги–Великий Бурлук і Т-21-04 Харків–Вовчанськ–КПП Чугунівка.

ℹ️ Печенізьке водосховище займає площу близько 86,2 кв. км, має довжину приблизно 65 кілометрів та ширину від 300 до 3000 метрів. Глибина водойми змінюється від 4,5 до 20 метрів, а площа водозбірного басейну сягає 8400 кв. км. Назву воно отримало від сусіднього селища Печеніги, розташованого приблизно за 60 км від Харкова.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня російські війська завдали масованого удару по Чугуївській громаді.

👉 Також внаслідок удару по Слов’янську російською авіабомбою ввечері 6 грудня поранення дістали вісім (за оновленою інформацією) цивільних людей.

