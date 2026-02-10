Міндіча можуть повернути в Україну: НАБУ готує запити

Українського бізнесмена Тимура Міндіча, який залишив країну після викриття масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі», можуть екстрадувати в Україну. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос під час брифінгу.
За словами Кривоноса, процедура екстрадиції є складною та тривалою, адже вимагає виконання всіх процесуальних дій до подання офіційних міжнародних запитів.
📢 «Після завершення необхідних етапів українська сторона направить запити до Ізраїлю та інших країн, де може перебувати Міндіч і інші підозрювані у цій справі», — зазначив директор НАБУ.
Він наголосив, що слідство наразі обережно комунікує з суспільством, оскільки розслідування перебуває в активній фазі.
📢 «У цій справі ми очікуємо на нові деталі, якими комунікуватимемо з українським суспільством. Ми просто намагаємось обережно зараз, на даному етапі, комунікувати», – додав Кривонос.
🌍 Міжнародна співпраця
Кривонос також повідомив, що НАБУ активно співпрацює з країнами Європейського Союзу, отримуючи інформацію про:
- фінансові операції підозрюваних;
- банківські рахунки;
- активи, які можуть бути арештовані.
📌 «Але точно у цій справі – це не крапка. Слідство продовжується. Будуть додаткові деталі, про які ми розповімо у той момент, коли це процесуально стане можливим», — підкреслив він.
🗂️ Передісторія справи
- 10 листопада 2025 року НАБУ оголосило про викриття масштабної схеми розкрадання коштів у сфері енергетики за участю топ-посадовців «Енергоатому».
- Тимура Міндіча слідство вважає керівником організованого злочинного угруповання.
- 12 листопада Державна прикордонна служба повідомила, що Міндіч виїхав з України, скориставшись підставою багатодітного батька.
- Згодом журналісти «Української правди» заявили, що знайшли бізнесмена в Ізраїлі та опублікували з ним інтерв’ю.
🔎 Резонансні заяви та нові підозри
- 10 грудня бізнесмен Ігор Коломойський заявив про невдалий замах на Міндіча в Ізраїлі, стверджуючи, що нападник помилився адресою та поранив покоївку.
- 19 грудня 2025 року СБУ повідомила про відкриття щодо Тимура Міндіча кримінального провадження за статтею «державна зрада».
Справу Міндіча в НАБУ називають однією з найрезонансніших у сфері енергетики, а можливу екстрадицію — реальним наступним кроком у міжнародному розслідуванні.