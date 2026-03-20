Мелоні виступає за транзит російської нафти Дружбою

Денис Молотов
Ілюстративне фото: прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський.

Кредит Україні 90 млрд євро може бути розблокований у разі відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні після засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє Adnkronos.

📢 «Я вважаю, що цю ситуацію можна вирішити. На мою думку, для цього необхідна гнучкість з обох сторін. Отже, з одного боку, з моєї точки зору, необхідно відновити роботу нафтопроводу Дружба, а з іншого – 90 мільярдів будуть автоматично розблоковані», – зазначила Мелоні.

Таким чином вона прокоментувала ситуацію із блокуванням фінансової допомоги Україні з боку Угорщини.

☝️ Водночас Мелоні спростувала повідомлення про те, що нібито підтримує позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан щодо вето на фінансування Києва.

Прем’єрка Італії наголосила, що Європейська рада підтвердила незмінну підтримку України як держави, що зазнала збройної агресії.

Раніше з’являлася інформація, що Джорджа Мелоні нібито висловлювала розуміння позиції Орбана під час зустрічі лідерів ЄС, однак вона це заперечила.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз не зважати на позицію Будапешта та якнайшвидше розблокувати фінансову допомогу Україні обсягом 90 млрд євро.

👉 Також нагадаємо, що Європейська Рада заявила про готовність перейти до наступного етапу переговорів щодо членства України в ЄС та офіційно закликала негайно відкрити переговорні кластери.

