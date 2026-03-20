Пішов із життя почесний патріарх Філарет

Денис Молотов
Фото: Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Денисенко).

Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Денисенко) помер у віці 97 років. Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній у п’ятницю, 20 березня, у Facebook.

📢 «Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого патріарха Філарета. Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа», – написав він.

Глава ПЦУ наголосив, що пам’ять і духовна спадщина Філарета Денисенко залишаться важливою частиною життя української церкви.

📢 «Ми завжди пам’ятатимемо настанови патріарха Філарета про важливість підтримання єдності Української церкви навколо Київського престолу. Пам’ятатимемо і виконуватимемо також його уроки й настанови про важливість соборності, про смирення перед волею Божою і волею повноти церкви, про віддане служіння Богу, церкві христовій та українському народу», – додав він.

☝️ Патріарх Філарет помер після тривалого погіршення стану здоров’я. На початку березня його було госпіталізовано.

Раніше у своєму духовному заповіті він зазначав, що чин поховання має здійснюватися представниками Української православної церкви Київського патріархату, без участі ієрархів ПЦУ. Він також підкреслював, що вважає себе предстоятелем УПЦ КП.

ℹ️ Філарет Денисенко народився 23 січня 1929 року в Донецькій області. У 1995–2018 роках він був патріархом Київським і всієї Руси-України Української православної церкви Київського патріархату. Після створення Православної церкви України у 2019 році отримав статус почесного патріарха.

👉 Також нагадаємо, що Храм Гробу Господнього закритий у Єрусалимі вже майже три тижні — з 28 лютого там не проводять богослужінь, а вірянам заборонено відвідувати святиню.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

