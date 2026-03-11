МЕА готує масштабний продаж нафти зі стратегічних запасів

Стратегічні запаси нафти вирішили частково використати країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА/IEA), щоб стабілізувати ситуацію на світовому ринку енергоносіїв після перебоїв, спричинених війною на Близькому Сході. Про це 11 березня повідомили на офіційному сайті МЕА.

Зазначається, що країни агентства одноголосно погодилися використати приблизно третину своїх стратегічних запасів, щоб усунути серйозні збої на нафтових ринках.

📢 «Проблеми, з якими ми стикаємося на нафтовому ринку, безпрецедентні за масштабом, тому я дуже радий, що країни-члени МЕА відреагували надзвичайними колективними заходами безпрецедентними за розміром. Нафтові ринки є глобальними, тому реакція на серйозні перебої також має бути глобальною», – заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

📊 До складу Міжнародного енергетичного агентства входять 32 держави.

☝️ Згідно з ухваленим рішенням, країни МЕА випустять на ринок 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів. Загалом державні запаси країн агентства становлять приблизно 1,2 млрд барелів.

Крім того, уряди мають можливість додатково залучити до 600 млн барелів із резервів комерційних компаній, з якими укладені відповідні угоди.

Зазначається, що це вже шоста подібна операція з 1974 року, коли було створено Міжнародне енергетичне агентство.

Попереднє масштабне втручання на ринок відбулося у 2022 році після повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли на ринок було випущено 182 млн барелів нафти.

Однією з головних причин нинішньої кризи стало порушення поставок через Ормузьку протоку.

За даними агентства, у 2025 році через цю протоку щодня транспортували в середньому близько 20 млн барелів нафти та нафтопродуктів, що становить приблизно 25% світової морської торгівлі нафтою.

Однак через загрози з боку Ірану протока фактично була заблокована, і поставки скоротилися до менш ніж 10% від довоєнного рівня.

Тим часом уряди окремих країн уже почали готуватися до використання своїх резервів. Зокрема, прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що Японія почне розподіляти нафту зі стратегічних запасів вже 16 березня. Японія володіє одними з найбільших резервів нафти серед країн МЕА.

📢 За словами Такаїчі, запаси приватного сектору планують використати в обсязі, еквівалентному 15 дням споживання країни, тоді як із державних резервів планують виділити обсяг, що відповідає приблизно одному місяцю споживання.

📈 На тлі цих подій світові ціни на нафту демонструють зростання. За останніми даними, вартість нафти марки Brent піднялася до 91,9 долара за барель, а WTI — до 87,3 долара.

