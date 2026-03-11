У Ормузькій протоці уражено вантажне судно, екіпаж евакуювався

Ормузька протока стала місцем нового інциденту з морським судноплавством. У середу вантажне судно було уражене невідомим снарядом, що призвело до пожежі на борту та евакуації екіпажу. Про це повідомила Британська служба морських торгових операцій (UKMTO).

У відомстві підтвердили факт атаки та опублікували оновлену інформацію щодо події, однак назву судна поки не розголошують. За попередніми даними, капітан суховантажу повідомив про влучання невідомого снаряда у корпус судна. Після удару на борту спалахнула пожежа, що змусило екіпаж запросити допомогу та розпочати евакуацію.

☝️ Наразі, за даними UKMTO, весь екіпаж перебуває у безпеці.

Також повідомляється, що ознак шкоди для довкілля після інциденту не зафіксовано.

📢 «Судно запросило допомогу, і екіпаж евакуюється. Іншим суднам рекомендується дотримуватися обережності та повідомляти про будь-яку підозрілу активність до UKMTO, поки влада продовжує розслідування», – мовиться у повідомленні служби.

Водночас обставини атаки залишаються невідомими, а компетентні органи продовжують з’ясовувати деталі інциденту. Подія сталася на тлі зростання напруженості у районі Ормузької протоки, яка є одним із ключових морських маршрутів для світової торгівлі енергоносіями.

☝️ Через цю протоку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Раніше Іран попереджав, що може знищувати іноземні судна, які намагатимуться пройти через протоку. Водночас Пентагон заявляв, що Ормузька протока не закрита для судноплавства.

Пізніше з’явилася інформація, що іранський флот узяв під повний контроль акваторію протоки.

За повідомленнями, ракетами та безпілотниками було уражено десять нафтових танкерів, які намагалися пройти через цей стратегічний морський коридор.

Також Сполучені Штати отримали розвідувальні дані, які свідчать про можливі наміри Ірану замінувати Ормузьку протоку, щоб заблокувати один із найважливіших енергетичних маршрутів світу.