ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У Ормузькій протоці уражено вантажне судно, екіпаж евакуювався

Денис Молотов
У Ормузькій протоці уражено вантажне судно, екіпаж евакуювався
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Ормузька протока стала місцем нового інциденту з морським судноплавством. У середу вантажне судно було уражене невідомим снарядом, що призвело до пожежі на борту та евакуації екіпажу. Про це повідомила Британська служба морських торгових операцій (UKMTO).

У відомстві підтвердили факт атаки та опублікували оновлену інформацію щодо події, однак назву судна поки не розголошують. За попередніми даними, капітан суховантажу повідомив про влучання невідомого снаряда у корпус судна. Після удару на борту спалахнула пожежа, що змусило екіпаж запросити допомогу та розпочати евакуацію.

☝️ Наразі, за даними UKMTO, весь екіпаж перебуває у безпеці.

Також повідомляється, що ознак шкоди для довкілля після інциденту не зафіксовано.

📢 «Судно запросило допомогу, і екіпаж евакуюється. Іншим суднам рекомендується дотримуватися обережності та повідомляти про будь-яку підозрілу активність до UKMTO, поки влада продовжує розслідування», – мовиться у повідомленні служби.

Водночас обставини атаки залишаються невідомими, а компетентні органи продовжують з’ясовувати деталі інциденту. Подія сталася на тлі зростання напруженості у районі Ормузької протоки, яка є одним із ключових морських маршрутів для світової торгівлі енергоносіями.

☝️ Через цю протоку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Раніше Іран попереджав, що може знищувати іноземні судна, які намагатимуться пройти через протоку. Водночас Пентагон заявляв, що Ормузька протока не закрита для судноплавства.

Пізніше з’явилася інформація, що іранський флот узяв під повний контроль акваторію протоки.

За повідомленнями, ракетами та безпілотниками було уражено десять нафтових танкерів, які намагалися пройти через цей стратегічний морський коридор.

Також Сполучені Штати отримали розвідувальні дані, які свідчать про можливі наміри Ірану замінувати Ормузьку протоку, щоб заблокувати один із найважливіших енергетичних маршрутів світу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кількість загиблих та поранених після удару по Слов’янську зросла

ВАЖЛИВО

На росії після атаки дронів спалахнула нафтобаза в Армавірі

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 106 бойових зіткнень, ворог застосував понад 6 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Дрон рф атакував маршрутку в Херсоні: десятки постраждалих

ВАЖЛИВО

Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення

ПОДІЇ

В російського лаврова випаровується дух Анкориджа

ВАЖЛИВО

Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 120 атак за добу – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день – що відомо по країнах на ранок

ПОДІЇ

Бійці СБУ в Донецькій та Луганській областях знищують ворожі цілі

ЛУГАНЩИНА

США попросили Україну допомогти у захисті від іранських «шахедів»

ВАЖЛИВО

Трамп заявив про роль США у зміні влади в Ірані

ВАЖЛИВО

Сили оборони за місяць звільнили більше території, ніж захопив ворог – Сирський

ПОДІЇ

Видобуток нафти в Іраку впав на 60% через війну з Іраном — ЗМІ

ПОЛІТИКА

Трамп висунув Ірану вимогу безумовної капітуляції

ВАЖЛИВО

Україна звинуватила Угорщину у порушенні міжнародних норм

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип