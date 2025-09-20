Масований обстріл: росіяни атакували Україну 619 ракетами й дронами

У ніч проти суботи російські агресори здійснили масовану атаку, випустивши по території України 619 ракет і безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ вранці 20 вересня, підкресливши, що протиповітряна оборона перехопила більшість цілей.

Основну частину атаки становили 579 ударних БпЛА типу «Shahed» та дрони-імітатори різних типів. Вони були випущені з районів російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово і Приморсько-Ахтарськ.

Крім цього, окупанти запустили 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Єйська та тимчасово окупованого Криму, а також 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської області.

Атака відбивалася комплексно — працювала тактична авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи (МВГ) та системи безпілотних комплексів. Особливо ефективно по крилатих ракетах відпрацювали винищувачі F-16, залучені до бойових дій.

📢 «Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою», – зазначили у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09:00 вдалося збити або подавити 583 повітряні цілі, серед них 👇:

552 дрони типу «Shahed» і безпілотники-імітатори;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

Попри значні успіхи ППО, зафіксовано влучання ворожих ракет і дронів у 10 населених пунктах, ще в 10 випадках уламки спричинили руйнування.

На ранок атака тривала — у небі перебувало кілька ворожих БпЛА, а в окремих областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу нових пусків балістики.

Тим часом на Дніпропетровщині кількість постраждалих від цієї масованої атаки рф зросла удвічі — до 26 людей, ще одна людина загинула. У Хмельницькій області підтверджено загибель чоловіка, там повністю зруйновано два житлові будинки.

☝️ Також повідомлялось, що російські війська із тимчасово окупованого Криму запустили щонайменше дві балістичні ракети по Миколаєву.

Таким чином, нічна атака рф стала однією з наймасованіших за останній час, але українська ППО та західна техніка вкотре продемонстрували високу ефективність, захищаючи міста й цивільне населення.