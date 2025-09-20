Субота, 20 Вересня, 2025
російські війська атакували Миколаїв та область балістикою й безпілотниками

Денис Молотов
Російські війська із тимчасово окупованого Криму запустили щонайменше дві балістичні ракети по Миколаєву. У місті пролунали гучні вибухи. Про це повідомив моніторинговий канал «Николаевский Ванек».

📢 «Дві ракети на Корабельний район Миколаєва!», – йдеться у повідомленні.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив факт вибухів у місті. За його словами, оперативні служби з’ясовують наслідки атаки. Водночас відомо, що цієї ж ночі Миколаїв атакували й безпілотниками, інформація щодо пошкоджень наразі уточнюється.

За зведенням станом на 07:00 ранку 20 вересня, удари були комбінованими 👇:

Окупанти застосували балістичні ракети та БпЛА типу «Shahed». Основним об’єктом атаки стала промислова інфраструктура, на якій виникли масштабні пожежі. Станом на ранок повідомлень про постраждалих немає.

У Баштанському районі вночі безпілотники «Shahed» атакували фермерське господарство Снігурівської громади. Внаслідок удару загорілися склади, вибухова хвиля пошкодила чотири приватні будинки та два автомобілі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Миколаївський район також зазнав атак – протягом дня FPV-дрони сім разів били по Очаківській та Куцурубській громадах. У Дмитрівці було пошкоджено один приватний будинок. Постраждалих не зафіксовано.

ДСНС підтвердила, що Миколаївщина зазнала масованого обстрілу 👇

🔸 Вибухи лунали як у межах обласного центру, так і за його межами.

📌 Під ранок окупанти вдарили по Миколаєву балістичними ракетами та дронами типу «Shahed». Горіли промислові об’єкти, пожежі ліквідовуються, інформації про загиблих чи поранених немає.

📌 Вночі «Shahed» атакували фермерське господарство в Снігурівській громаді Баштанського району. Вогонь охопив склади на площі близько 30 кв. м, пожежу оперативно загасили. Люди не постраждали.

Паралельно під потужними атаками цієї ночі опинилися Дніпро та Павлоград. Окрім безпілотників, на Павлоград летіла й балістична ракета.

Водночас Повітряні сили повідомили про успішну роботу протиповітряної оборони. Вночі над областю було збито або придушено 28 дронів «Shahed» та безпілотників-імітаторів різних типів.

Масована атака на Миколаїв та інші міста України вкотре продемонструвала прагнення росії нищити цивільну й промислову інфраструктуру, використовуючи комбінацію балістичних ракет і дронів-камікадзе.

