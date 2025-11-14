Масована атака рф на Україну: основний удар спрямували на Київ

У ніч проти 14 листопада російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, підкресливши, що атака мала масштабний характер і охопила кілька регіонів країни.

⚠️ Масована атака стала однією з найбільш інтенсивних за останній час.

За інформацією військових, під час нічної операції радіотехнічні війська виявили та взяли на супровід 449 повітряних цілей. Йдеться про 19 ракет, серед яких 13 балістичних, а також 430 безпілотників різних типів, з яких близько 300 становили «Шахеди».

🚀 Загальний перелік виглядав так:

430 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та інших моделей;

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

1 протикорабельна ракета «Циркон»;

6 крилатих ракет «Іскандер-К»/«Калібр»;

9 балістичних ракет «Іскандер-М»/КN-23.

Основний напрямок удару – Київ. Водночас суттєвих наслідків зазнали й інші регіони, зокрема Київська область, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина, де зафіксовано як роботу ППО, так і влучання окремих цілей.

Для відбиття повітряного нападу були задіяні різні компоненти Сил оборони: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), підрозділи безпілотних систем (СБС), а також мобільні вогневі групи (МВГ), які працювали по низьковисотних цілях.

За попередньою інформацією, станом на 09:30, українським підрозділам вдалося збити або подавити 419 одиниць ворожих засобів повітряного нападу.

❌ Серед них:

405 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших;

2 ракети Х-47М2 «Кинджал»;

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/КN-23;

6 крилатих ракет «Іскандер-К»/«Калібр».

Водночас залишаються підтвердженими влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях у різних областях країни. Також зафіксовано падіння збитих апаратів або їх уламків на 44 окремих місцях, що спричинило локальні пошкодження інфраструктури та пожежі.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки на Київ загинули четверо людей, ще 27 отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей, які перебувають під наглядом медиків.

Масована атака вкотре продемонструвала, що росія продовжує застосовувати різні типи озброєння одночасно, намагаючись перевантажити українську систему протиповітряної оборони та завдати найбільшої шкоди критичній інфраструктурі.