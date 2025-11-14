Атака на Київ: росіяни випустили Кинджали, Калібри та Шахеди

Російська атака на Київ у ніч проти п’ятниці, 14 листопада стала однією з наймасштабніших за останні тижні. За даними Повітряних сил і моніторингових ресурсів, російські війська застосували одразу кілька типів озброєння: від крилатих ракет Кинджал і Калібр до ударних Шахедів та балістики.

Перед першою годиною ночі фіксувалися кілька хвиль ракет, що рухалися у напрямку столиці та прилеглої агломерації. Після цього повідомили про запуск щонайменше п’яти балістичних ракет. У місті пролунали вибухи.

⚠️ Мер столиці Віталій Кличко закликав мешканців не ігнорувати тривоги

📢 «У Києві працюють сили ППО. Масована атака ворога на столицю. Перебувайте в укриттях! У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, уламки влучили в 5-ти поверховий житловий будинок.

У Дарницькому – палає автівка», – написав він.

Перед ракетним ударом росіяни атакували місто дронами-камікадзе. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що поєднання дронів і ракет створило додаткове навантаження на систему оборони.

📢 «Ворог атакує столицю ударними БпЛА та ракетами. Будь ласка, будьте в укриттях і не знімайте роботу ППО!», – звернувся він до киян. За його словами, попередня інформація свідчить про низку наслідків у різних районах міста.

У Дніпровському районі зафіксовано влучання дрона у житлову будівлю.

У Подільському районі спалахнула пожежа у багатоповерхівці на рівні близько 10-го поверху.

Крім того, у Дарницькому районі горіла автівка. Виклики надходили також зі Шевченківського, Дніпровського й Дарницького районів.

У Соломʼянському районі загоряння на даху житлової пʼятиповерхівки.

Ще виклики медиків у Деснянський та Шевченківський райони.

Загоряння ще в одному багатоповерховому житловому будинку в Деснянському районі.

У Дніпровському ще в одній багатоповерхівці палає.

Займання ще в одному житловому будинку в Подільському районі.

📢 «Кількість постраждалих у Дніпровському районі зросла до 5. Інформація уточнюється», – повідомив Тимур Ткаченко.

Мешканці столиці чули серію вибухів, пов’язаних із роботою системи протиповітряної оборони, яка намагалась перехопити як ракети, так і безпілотники. Моніторингові канали повідомляли, що частина загроз надходила майже одночасно з різних напрямків, що ускладнювало процес їхньої ліквідації.

Раніше вночі українська ППО вже демонструвала високий рівень ефективності. Минулої доби було перехоплено понад 100 російських ударних дронів, які використовувалися для атак по декількох регіонах країни. Масований обстріл столиці став продовженням хвилі нічних ударів, якими рф намагається виснажити оборону та створити тиск на цивільну інфраструктуру.

Офіційні служби продовжують уточнювати дані щодо пошкоджень та можливих постраждалих.