Макрон пропонує Сі Цзіньпіну зупинити російські атаки по Україні

Президент Франції Еммануель Макрон під час своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні запропонував запровадити мораторій на російські удари по енергетичній інфраструктурі України протягом зимового сезону. Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив на пресконференції 4 грудня, наголосивши на необхідності скоординованих зусиль для захисту України від атак, що можуть спричинити гуманітарні ризики.

📢 «Ми повинні об’єднати зусилля, щоб у найкоротші терміни досягти як мінімум припинення вогню у форматі мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України упродовж зими», – сказав Макрон.

Французький лідер підкреслив важливість залучення Китаю до цієї ініціативи. Він висловив сподівання, що Пекін готовий розглянути участь у спільних кроках, які сприятимуть стабільності, деескалації та дотриманню норм міжнародного права. На його думку, позиція КНР має значний вплив на хід подій і може стати чинником додаткового стримування подальших російських ударів.

Макрон наголосив, що російська агресія створює серйозну загрозу безпеці всієї Європи. Він закликав китайську сторону використати свій авторитет для стимулювання процесів, спрямованих на формування справедливого й тривалого миру. Йдеться не лише про дипломатичні кроки, а й про ширшу підтримку ініціатив, орієнтованих на зниження ризиків для енергетичної системи України.

Обговорюючи можливості подальшого співробітництва, Макрон знову підкреслив, що на зимовий період питання енергетичної безпеки набуває критичного значення. Він акцентував увагу на потребі міжнародної солідарності, яка покликана зміцнити захист України від цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру.

☝️ Нагадаємо, раніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує мирну угоду щодо України, «прийнятну для всіх сторін».

👉 Також повідомлялось, що внаслідок чергових атак росії на енергоінфраструктуру в ніч проти 3 грудня додатково знеструмлено понад 17,5 тисячі споживачів у Харківській області. Ще близько 5 тисяч абонентів — у Дніпропетровській та Запорізькій областях. А також частину споживачів на Херсонщині.