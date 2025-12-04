Четвер, 4 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Макрон пропонує Сі Цзіньпіну зупинити російські атаки по Україні

Денис Молотов
Макрон пропонує Сі Цзіньпіну зупинити російські атаки по Україні

Президент Франції Еммануель Макрон під час своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні запропонував запровадити мораторій на російські удари по енергетичній інфраструктурі України протягом зимового сезону. Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив на пресконференції 4 грудня, наголосивши на необхідності скоординованих зусиль для захисту України від атак, що можуть спричинити гуманітарні ризики.

📢 «Ми повинні об’єднати зусилля, щоб у найкоротші терміни досягти як мінімум припинення вогню у форматі мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України упродовж зими», – сказав Макрон.

Французький лідер підкреслив важливість залучення Китаю до цієї ініціативи. Він висловив сподівання, що Пекін готовий розглянути участь у спільних кроках, які сприятимуть стабільності, деескалації та дотриманню норм міжнародного права. На його думку, позиція КНР має значний вплив на хід подій і може стати чинником додаткового стримування подальших російських ударів.

Макрон наголосив, що російська агресія створює серйозну загрозу безпеці всієї Європи. Він закликав китайську сторону використати свій авторитет для стимулювання процесів, спрямованих на формування справедливого й тривалого миру. Йдеться не лише про дипломатичні кроки, а й про ширшу підтримку ініціатив, орієнтованих на зниження ризиків для енергетичної системи України.

Обговорюючи можливості подальшого співробітництва, Макрон знову підкреслив, що на зимовий період питання енергетичної безпеки набуває критичного значення. Він акцентував увагу на потребі міжнародної солідарності, яка покликана зміцнити захист України від цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру.

☝️ Нагадаємо, раніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує мирну угоду щодо України, «прийнятну для всіх сторін».

👉 Також повідомлялось, що внаслідок чергових атак росії на енергоінфраструктуру в ніч проти 3 грудня додатково знеструмлено понад 17,5 тисячі споживачів у Харківській області. Ще близько 5 тисяч абонентів — у Дніпропетровській та Запорізькій областях. А також частину споживачів на Херсонщині.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Маніпуляція під виглядом “оборони”: що стоїть за заявами путіна про “зону безпеки” на кордоні

ПОДІЇ

Мати використовувала доньку для розповсюдження наркотиків

КРИМІНАЛ

Бюджетний комітет схвалив проєкт державного бюджету 2026

ВАЖЛИВО

Делегація України прибула до Маямі на переговори із США

ВАЖЛИВО

Понад 40 порушень з боку ТЦК та СП зафіксували адвокати з 2022 року – звіт НААУ

ПОДІЇ

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Фейк: У Києві відкрили виставку «ненависті до православ’я»

СТОПФЕЙК

У ПАР затримано вербувальника найманців для війни проти України

ПОДІЇ

пєсков: москва «готова до мирних переговорів»

ВАЖЛИВО

Українська делегація в США: Умєров очолює перемовини щодо «мирного плану»

ВАЖЛИВО

У Раді не можуть домовитись щодо ухвалення Бюджету-2026

ВАЖЛИВО

У Харкові росіяни пошкодили кладовище в Салтівському районі

ВІЙНА

Віткофф прибуде до москви на перемовини з путіним

ВАЖЛИВО

Атака на Київ: зросла кількість поранених, двоє загиблих

ВАЖЛИВО

У Києві рятувальники завершили рятувальні роботи після удару рф

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ