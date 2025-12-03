Наслідки нових ударів рф по енергооб’єктах України

Унаслідок чергових атак росії на енергоінфраструктуру в ніч проти 3 грудня додатково знеструмлено понад 17,5 тисячі споживачів у Харківській області, ще близько 5 тисяч абонентів — у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також частину споживачів на Херсонщині. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики, підкреслюючи, що енергоспоживання в країні залишається на підвищеному рівні.

За офіційними даними, в Одеській області всі абоненти, які залишилися без світла через нічну атаку, станом на ранок уже повторно заживлені. На Одещині також зафіксовано поранення одного енергетика під час робіт — постраждалого доставлено до лікарні.

Аварійно-відновлювальні бригади продовжують працювати цілодобово, щоб стабілізувати енергосистему та повернути живлення тим споживачам, які залишилися без електрики внаслідок чергових обстрілів. Представники Міненерго підкреслюють, що максимальна інтенсивність робіт дозволить скоротити час відключень.

Нагадаємо, що сьогодні по всій Україні застосовуються як графіки погодинних відключень, так і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу — заходи діють з 00:00 до 23:59. Це вимушена ситуація через попередні масовані ракетно-дронові удари, які спричинили значне пошкодження інфраструктури та вплинули на динаміку енергоспоживання.

У листопаді, відповідно до даних профільного відомства, Україна збільшила імпорт електроенергії на 15% — до 415 тисяч МВт-год, що також пов’язано з високим навантаженням системи та сезонними особливостями.

⚠️ Наслідки обстрілів

Минулої ночі ворог завдав ударів по енергооб’єктах одразу в кількох регіонах країни. Як уточнили в Укренерго, це спричинило появу нових значних відключень на Харківщині, у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Подекуди обсяг пошкоджень вимагає тривалих відновлювальних робіт, однак енергетики запевняють, що роблять усе для максимально оперативного повернення обладнання в роботу.

За інформацією відомства, сьогодні в Україні діють розширені графіки обмеження споживання у промисловому секторі та бізнесі, а також погодинні відключення обсягом від пів черги до трьох. Оновлені дані щодо конкретних адрес доступні на офіційних електронних сторінках регіональних обленерго.

⚠️ Споживання електроенергії

Високе енергоспоживання зберігається протягом усього дня. Станом на 9:30 3 грудня його рівень виявився на 1,6% нижчим порівняно з аналогічним часом попереднього дня — це пояснюється більш масштабними обмеженнями, застосованими сьогодні.

Водночас добовий пік споживання 2 грудня був зафіксований у ранкові години та перевищив максимальний показник 1 грудня на 1%.

За оцінками фахівців, обстріли, сезонне похолодання та висока хмарність — ключові фактори, що зумовлюють стабільно підвищене енергоспоживання. Низька ефективність сонячних електростанцій у промисловому й побутовому сегментах лише посилює навантаження на загальну систему.

☝️ Енергетики закликають українців обмежити використання потужних електроприладів у пікові години — у ранковий та вечірній час. За можливості рекомендується переносити енергоємні процеси на нічний період після 22:00, адже ощадливість допоможе скоротити тривалість вимушених відключень.

Актуальні графіки по регіонах доступні на сайтах операторів системи розподілу — обленерго.

❗️Міністерство ще раз звертає увагу на важливість раціонального використання електроенергії, особливо в періоди пікового навантаження.

⚛️ Ситуація на ЗАЕС

💧Рівень води у ставку-охолоджувачі станом на ранок становить 13,18 м, що є достатнім для стабільного забезпечення всіх потреб станції. Це підтверджують чергові вимірювання профільних служб.

👉 Нагадаємо, що станом на ранок 2 грудня в Україні залишаються знеструмленими споживачі в кількох областях — на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині — внаслідок нових російських ударів.