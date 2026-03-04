ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
МАГАТЕ оцінило ризики ядерної програми Ірану

Денис Молотов
МАГАТЕ оцінило ризики ядерної програми Ірану
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Доказів створення Іраном ядерної зброї не виявлено. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок, 3 березня, на платформі Х (колишній Twitter).

За його словами, на цей момент не має підтверджень того, що Тегеран розробляє або володіє ядерною боєголовкою. Водночас очільник агентства підкреслив, що фахівці не можуть однозначно підтвердити виключно мирний характер іранської ядерної програми.

📢 Гроссі наголосив, що ключовою проблемою залишається обмежений доступ інспекторів до окремих об’єктів, а також недостатній рівень прозорості з боку іранської влади.

МАГАТЕ оцінило ризики ядерної програми Ірану
Скриншот допису в соцмережі МАГАТЕ / Рафаель Гроссі / X (Twitter) / 04.03.2026.

Додаткове занепокоєння міжнародних експертів викликають запаси збагаченого урану, рівень якого наближений до показників, що можуть використовуватися у військових цілях. Попри це, МАГАТЕ Іран не зафіксувало факту створення ядерної зброї, хоча технічна можливість швидкого прориву залишається предметом міжнародних дискусій.

☝️ Іранська ядерна програма й надалі перебуває в центрі уваги глобальної безпеки на тлі зростання напруженості на Близькому Сході. У міжнародній спільноті підкреслюють: відсутність прямих доказів не означає відсутності потенційних ризиків.

МАГАТЕ повторно підтверджує, що доказів створення Тегераном ядерної зброї наразі немає. Водночас через обмежений доступ до об’єктів і високий рівень збагачення урану довіра до намірів програми залишається під питанням.

Як повідомлялося раніше, іранська сторона під час переговорів нібито заявляла про наявність достатніх запасів збагаченого урану для створення 11 ядерних бомб. Про це повідомив спецпредставник Стів Віткофф в ефірі Fox News.

Нагадаємо, у Білому домі заявляли, що США прагнуть остаточно припинити ядерну програму Ірану та усунути загрозу національній безпеці країни.

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито хоче переговорів, але тепер для цього «надто пізно».

