Вівторок, 6 Січня, 2026
Мадуро та його дружина постали перед судом у США

Денис Молотов
Мадуро та його дружина постали перед судом у США
Ілюстративне зображення AP: президент Венесуели Ніколас Мадуро зі своєю дружиною на суді в США.

У суді Манхеттена в Нью-Йорку 5 січня відбулися перші слухання у справі проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес. Про це повідомляє агентство AP.

Під час засідання Мадуро заявив про свою невинуватість.

📢 «Я порядний чоловік, президент своєї країни!» — сказав він у суді.

Після цього суддя звернувся до Сілії Флорес із проханням підтвердити свою особу. Вона відповіла іспанською мовою через перекладача:

📢 «Я перша леді Республіки Венесуела».

На запитання суду щодо визнання вини Флорес заявила, що не визнає жодних обвинувачень.

📢 «Не винна. Абсолютно невинна», — наголосила вона.

Як відомо, Ніколаса Мадуро у США обвинувачують у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції Сполучених Штатів раніше оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є також його дружина та син.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 3 січня Сполучені Штати завдали ударів по столиці Венесуели Каракасу, внаслідок чого у місті пролунали вибухи. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон провів масштабну операцію проти Венесуели, а Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений та вивезений з країни.

