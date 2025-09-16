Середа, 17 Вересня, 2025
Лисичанська громада виплатила 120 тис. грн мобілізованим та добровольцям

Денис Молотов
Денис Молотов
Лисичанська громада виплатила 120 тис. грн мобілізованим та добровольцям

Мобілізовані особи та добровольці Лисичанської громади отримали фінансову допомогу від місцевої влади на загальну суму 120 тисяч гривень. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 16 вересня.

Зазначається, що допомога була призначена сімом мобілізованим громадянам та одній людині, яка вступила на військову службу за контрактом. Виплати здійснено оперативно в межах діючої міської програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 роки.

📊 За інформацією ОВА, з початку поточного року загальна сума відповідної підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету становила 975 тисяч гривень. Ці кошти отримали 52 мобілізовані людини та 13 добровольців, які вступили до Збройних сил України.

🪖 Фінансова допомога надається у межах комплексної програми підтримки військовослужбовців, що передбачає не лише одноразові виплати, а й інші форми допомоги для тих, хто захищає Україну на передовій. Місцева влада наголосила на важливості системного підходу до соціальної підтримки Захисників та їхніх родин.

Лисичанська громада виплатила 120 тис. грн мобілізованим та добровольцям

📲 Для отримання додаткових консультацій щодо виплат та порядку оформлення документів мешканці можуть звертатися за номерами телефонів:

  • 050 512 42 64;
  • 066 187 07 32;
  • 095 655 86 06.,

☝️ Також нагадаємо, що раніше Лисичанська громада вже надала фінансову допомогу дев’ятьом жителям громади, які беруть або брали участь в обороні держави, у розмірі 20 тисяч гривень кожному. Ще дев’ятеро захисників, котрі зазнали поранень, отримали по 25 тисяч гривень.

Підкреслюється, що муніципальна програма підтримки є частиною ширшої державної політики допомоги мобілізованим і добровольцям, а також спрямована на забезпечення соціальної стабільності та матеріальної підтримки у складний воєнний період.

