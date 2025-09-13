Лисичанська громада передала понад 400 тисяч гривень захисникам України

Захисники України отримали понад 400 тисяч гривень від Лисичанської громади. Про це у п’ятницю, 12 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Згідно з інформацією, дев’ятьом жителям громади, які беруть або брали участь у заходах, необхідних для оборони держави, було надано фінансову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень кожному. Ще дев’ятеро захисників, котрі зазнали поранень, отримали по 25 тисяч гривень.

У підсумку загальна сума підтримки склала 405 тисяч гривень, і ці кошти були виділені з місцевого бюджету. Як підкреслили в ОВА, допомога є частиною комплексної підтримки, яку надає Лисичанська громада своїм мешканцям, що стали на захист держави.

📢 «Сума підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету склала 405 тис. грн», – йдеться в повідомленні адміністрації.

Відомо також, що від початку 2024 року обсяг допомоги вже досяг 3 млн 505 тис. грн. Загалом виплати отримали 173 військовослужбовці, які виконували завдання у межах захисту України.

Виплати проводяться відповідно до Програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їхніх сімей та родин загиблих або померлих військових. Ця програма затверджена на 2023–2025 роки.

Місцева влада підкреслює, що Лисичанська громада продовжує системну роботу для підтримки своїх захисників та їхніх близьких, забезпечуючи як фінансову допомогу, так і необхідні консультації.

📲 Для отримання додаткової інформації діють контактні телефони:

050 512 42 64 ;

066 187 07 32 ;

095 655 86 06.

☝️ Також нагадаємо, що родини військових Лисичанської громади отримають грошову допомогу у зв’язку з народженням дитини. В адміністрації уточнили, що подібна підтримка надається з початку року. За цей час виплати вже отримали 23 родини військових із Лисичанської громади. Прийом заяв на отримання допомоги триває.