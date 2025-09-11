Лисичанська громада підтримує родини Захисників: нові виплати при народженні дітей

Родини військових Лисичанської громади отримають грошову допомогу у зв’язку з народженням дитини. Про це в середу, 10 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «По 10 тис. грн на дитину виплатять п’ятьом Захисникам і Захисницям. Загальна сума наданої допомоги склала 50 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

В адміністрації уточнили, що подібна підтримка надається з початку року. За цей час виплати вже отримали 23 родини військових із Лисичанської громади. Прийом заяв на отримання допомоги триває.

✅ Для оформлення потрібно подати відповідний пакет документів. Перелік та форму заяви розміщено за 👉 посиланням.

📲 Додаткову консультацію можна отримати за телефонами:

050 512 42 64 ;

066 187 07 32 ;

095 655 86 06.

☝️ Нагадаємо, що це не перша ініціатива з підтримки родин українських військовослужбовців. Раніше, до Дня знань, допомогу отримали 65 дітей, батьки яких служать у лавах Збройних сил. Кожному школяреві від 6 до 18 років було виплачено по 2 500 гривень, щоб забезпечити підготовку до навчального року.

📢 «Лише протягом серпня-вересня таку грошову підтримку отримали 87 сімей військовослужбовців, у яких виховується 108 дітей. Загальна сума попередніх виплат становила 270 тисяч гривень», – наголосили в адміністрації.

У Лисичанській громаді послідовно реалізується програма допомоги родинам військових, що стали на захист України від російських загарбників.