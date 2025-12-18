Лукашенко погрожує російським «орєшніком» з Білорусі

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський ракетний комплекс «орешнік» уже доставлений на територію країни та заступає на бойове чергування. За його словами, перекидання відбулося напередодні — 17 грудня. Про це повідомляє білоруське державне агентство «Белта».

📢 «орешнік» у нас від учорашнього дня і заступає на бойове чергування», — заявив Лукашенко. При тому, він не уточнивши деталей щодо місця розміщення комплексу та умов його використання.

Крім того, він зазначив, що у разі агресії проти Білорусі країна може розраховувати на військову підтримку з боку росії. За словами Лукашенка, у такому випадку на допомогу можуть прибути кількадесят тисяч російських військових.

📢 «Білорусь і росія реалізують комплекс заходів стратегічного стримування для оборони… Мова про тактичну ядерну зброю, розгортання в республіці регіонального угруповання військ, яке у разі загострення конфлікту негайно із заходу рф другим ешелоном включається у військову боротьбу», — заявив він.

☝️ За розрахунками фахівців, виконаними на основі заявленої швидкості польоту ракети «орешнік» понад 12 300 км/год (близько 3,42 км/с) та умовної точки запуску в центральній частині Білорусі, підльотний час до ключових міст становить від однієї до двох з половиною хвилин.

Зокрема, до Рівного ракета може долетіти орієнтовно за 1 хвилину 40 секунд, до Луцька — за 1 хвилину 44 секунди, до Києва — за 1 хвилину 51 секунду. Водночас до Вільнюса «орешнік» може досягти приблизно за 1 хвилину 4 секунди.

Нагадаємо, 28 листопада російський диктатор володимир путін заявив про нібито початок серійного виробництва ракетної системи «орешнік». Тоді він також зазначив, що росія може застосувати цю ракету по «центрах ухвалення рішень у Києві».

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на Дніпро 21 листопада 2024 року росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Того ж дня путін у зверненні заявив, що під час ранкового удару по місту російські війська використали ракету середньої дальності «орешнік».

Вже 24 листопада 2024 року Служба безпеки України продемонструвала уламки ракети «орешнік» представникам іноземних засобів масової інформації.

👉 Також нагадаємо, що українські спецслужби здійснили унікальну операцію з ліквідації російської балістичної ракети середньої дальності, яку росіни називають «орєшнік».