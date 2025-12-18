Четвер, 18 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Лукашенко погрожує російським «орєшніком» з Білорусі

Денис Молотов
Лукашенко погрожує російським «орєшніком» з Білорусі

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський ракетний комплекс «орешнік» уже доставлений на територію країни та заступає на бойове чергування. За його словами, перекидання відбулося напередодні — 17 грудня. Про це повідомляє білоруське державне агентство «Белта».

📢 «орешнік» у нас від учорашнього дня і заступає на бойове чергування», — заявив Лукашенко. При тому, він не уточнивши деталей щодо місця розміщення комплексу та умов його використання.

Крім того, він зазначив, що у разі агресії проти Білорусі країна може розраховувати на військову підтримку з боку росії. За словами Лукашенка, у такому випадку на допомогу можуть прибути кількадесят тисяч російських військових.

📢 «Білорусь і росія реалізують комплекс заходів стратегічного стримування для оборони… Мова про тактичну ядерну зброю, розгортання в республіці регіонального угруповання військ, яке у разі загострення конфлікту негайно із заходу рф другим ешелоном включається у військову боротьбу», — заявив він.

☝️ За розрахунками фахівців, виконаними на основі заявленої швидкості польоту ракети «орешнік» понад 12 300 км/год (близько 3,42 км/с) та умовної точки запуску в центральній частині Білорусі, підльотний час до ключових міст становить від однієї до двох з половиною хвилин.

Зокрема, до Рівного ракета може долетіти орієнтовно за 1 хвилину 40 секунд, до Луцька — за 1 хвилину 44 секунди, до Києва — за 1 хвилину 51 секунду. Водночас до Вільнюса «орешнік» може досягти приблизно за 1 хвилину 4 секунди.

Нагадаємо, 28 листопада російський диктатор володимир путін заявив про нібито початок серійного виробництва ракетної системи «орешнік». Тоді він також зазначив, що росія може застосувати цю ракету по «центрах ухвалення рішень у Києві».

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на Дніпро 21 листопада 2024 року росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Того ж дня путін у зверненні заявив, що під час ранкового удару по місту російські війська використали ракету середньої дальності «орешнік».

Вже 24 листопада 2024 року Служба безпеки України продемонструвала уламки ракети «орешнік» представникам іноземних засобів масової інформації.

👉 Також нагадаємо, що українські спецслужби здійснили унікальну операцію з ліквідації російської балістичної ракети середньої дальності, яку росіни називають «орєшнік».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський у Берліні проведе переговори з партнерами з США та ЄС

ВЛАДА

Удар КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, десятки постраждалих

ВАЖЛИВО

Нічна атака росії: знеструмлено понад 1 млн споживачів – МВС

ВАЖЛИВО

Гранти на розвиток і створення бізнесу отримали понад 1400 ветеранів і членів їхніх сімей

ВЛАДА

Українська народна премія – 2025 — свідомий вибір нації

СУСПІЛЬСТВО

Естонія ативно будує бетонні бункери на кордоні з росією

ПОДІЇ

Зеленський прокоментував переговори з делегацією США у Берліні

ВАЖЛИВО

Тільки Зеленський проти «мирної угоди» – Трамп

ВАЖЛИВО

Мерц назвав шанси угоди щодо передачі Україні активів рф

ВАЖЛИВО

ВАКС подовжив обмеження для колишнього віцепрем’єра Чернишова

КРИМІНАЛ

росіяни вдарили по Запоріжжю: знищено супермаркет, є постраждалі

ВІЙНА

Майже 150 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

ВІЙНА

США передали російські вимоги, але нічого не вимагали від України

ВАЖЛИВО

На Вінниччині помер 10-річний хлопчик від тривалого голоду

КРИМІНАЛ

Генштаб ЗСУ: 146 бойових зіткнень на фронті 13 грудня, найгарячіше на Покровському напрямку

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ