Суд у Гаазі почав розслідувати злочини режиму Лукашенка

Розслідування МКС розпочато у Гаазі щодо можливих злочинів, які пов’язують із режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Йдеться насамперед про ймовірні злочини проти людяності, зокрема депортацію політичних опонентів. Про це 12 березня повідомило агентство Reuters, посилаючись на заяву прокуратури Міжнародного кримінального суду (МКС).

За інформацією агентства, ініціатором судового процесу виступила Литва, яка є державою-учасницею МКС. Хоча Білорусь не ратифікувала Римський статут, прокурори обґрунтовують юрисдикцію суду тим, що частина злочинів могла бути вчинена на території Литви.

📢 «Є достатні підстави вважати, що ці злочини були скоєні в рамках широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення, враховуючи їхній великий масштаб, кількість жертв та організований характер дій», – заявили прокурори МКС.

Згідно з даними міжнародних правозахисних організацій, після президентських виборів у Білорусі 2020 року сотні тисяч громадян країни зазнали переслідувань, арештів або були змушені залишити свої домівки.

Початок розслідування позитивно оцінила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона наголосила, що білоруське суспільство продовжує потерпати від репресивної політики влади, а дії режиму можуть створювати ризики і для сусідніх держав.

Тихановська висловила сподівання, що розслідування МКС стане важливим кроком до відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

📢 «Це рішення повертає надію, що справедливість переможе, що винні будуть притягнуті до відповідальності, а жертви нарешті отримають правду та справедливість», – заявила вона.

☝️ Відомо, що Литва раніше зібрала значний масив доказів, які стосуються можливих злочинів режиму Лукашенка, і передала їх до МКС.

У цих матеріалах ідеться про депортації, переслідування та інші злочини проти людяності, які, за даними заявників, систематично здійснювалися за наказами високопосадовців політичних, правоохоронних і військових структур Білорусі.

За інформацією слідства, ймовірні злочини могли відбуватися з травня 2020 року і до теперішнього часу.