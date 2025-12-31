Середа, 31 Грудня, 2025
Лукашенко погрожує Україні через «атаку» на резиденцію путіна

Денис Молотов
Лукашенко погрожує Україні через «атаку» на резиденцію путіна
Самопроголошений формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи заяви кремля про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію російського диктатора володимира путіна, заявив, що росія «має чим відповісти Україні». Про це в середу, 31 грудня, повідомляють провладні білоруські медіа.

За словами Лукашенка, так звана «атака» на резиденцію путіна у Новгородській області начебто була спрямована на зрив мирних переговорів. Він стверджує, що Україна «хотіла спровокувати путіна».

📢 «Ну якщо хтось не хоче і буде такі провокації продовжувати, чим це закінчиться — теж зрозуміло. Тому я б все-таки… Хотів сказати “порадити”… Ну що їм радити? Їм радь, не радь — вони все одно роблять по-своєму в Україні. Але просто попередити хочу, що це закінчиться бідою. У росії є чим вдарити по центрах прийняття рішень, що каменя на камені не залишиться», — заявив білоруський диктатор.

☝️ Таким чином Лукашенко фактично повторив риторику російського керівництва, яке використовує твердження про нібито «українську атаку» як аргумент для погроз ескалацією.

Нагадаємо, 29 грудня міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що Україна нібито намагалася атакувати безпілотниками резиденцію путіна у Новгородській області (Валдай). Представники російської влади тоді також пригрозили «ударами у відповідь», заявивши, що цілі в Україні вже визначені.

Україна офіційно спростувала ці звинувачення. Шостий президент України Володимир Зеленський назвав заяви кремля брехнею та зазначив, що вони можуть бути використані росією як привід для завдання ударів по Києву.

