Луганська ОВА та МОМ обговорили нові напрями допомоги переселенцям

Очільник Луганської області Олексій Харченко провів зустріч у Києві з новим головою Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ / IOM) в Україні Робертом Тернером та його заступником Деяном Кесеровічем. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в п’ятницю, 19 вересня.

Основна мета переговорів полягала у розширенні двосторонньої співпраці в різних напрямках. Зокрема, сторони обговорили заходи щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, підтримку закладів охорони здоров’я та надання соціальної допомоги населенню Луганщини.

Під час зустрічі також обговорювався стан реалізації поточних спільних проєктів. Було визначено нові можливі напрями допомоги, спрямовані на покращення умов для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

📢 «Ми вдячні за відкритість до діалогу, реальні дії та готовність і надалі співпрацювати задля подолання нових викликів», – наголосив Олексій Харченко. Він подякував партнерам за підтримку та ініціативність у спільних проєктах.

Зустріч підтвердила зацікавленість обох сторін у подальшому розвитку партнерства. Це дозволить ефективніше реагувати на потреби переселенців та підтримувати соціальну інфраструктуру в регіоні. Окрему увагу було приділено забезпеченню прозорості та ефективності програм допомоги, що реалізуються спільно з міжнародними організаціями.

1 з 8

Розширення співпраці передбачає не лише поточні проєкти, але й нові ініціативи, спрямовані на поліпшення житлових умов переселенців, розвиток медичних послуг та соціального забезпечення для найбільш вразливих категорій населення Луганщини.

☝️ Також раніше було повідомлено, що очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко провів виїзний прийом громадян у Києві.