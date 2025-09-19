П’ятниця, 19 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганська ОВА та МОМ обговорили нові напрями допомоги переселенцям

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганська ОВА та МОМ обговорили нові напрями допомоги переселенцям

Очільник Луганської області Олексій Харченко провів зустріч у Києві з новим головою Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ / IOM) в Україні Робертом Тернером та його заступником Деяном Кесеровічем. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в п’ятницю, 19 вересня.

Основна мета переговорів полягала у розширенні двосторонньої співпраці в різних напрямках. Зокрема, сторони обговорили заходи щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, підтримку закладів охорони здоров’я та надання соціальної допомоги населенню Луганщини.

Під час зустрічі також обговорювався стан реалізації поточних спільних проєктів. Було визначено нові можливі напрями допомоги, спрямовані на покращення умов для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

📢 «Ми вдячні за відкритість до діалогу, реальні дії та готовність і надалі співпрацювати задля подолання нових викликів», – наголосив Олексій Харченко. Він подякував партнерам за підтримку та ініціативність у спільних проєктах.

Зустріч підтвердила зацікавленість обох сторін у подальшому розвитку партнерства. Це дозволить ефективніше реагувати на потреби переселенців та підтримувати соціальну інфраструктуру в регіоні. Окрему увагу було приділено забезпеченню прозорості та ефективності програм допомоги, що реалізуються спільно з міжнародними організаціями.

Розширення співпраці передбачає не лише поточні проєкти, але й нові ініціативи, спрямовані на поліпшення житлових умов переселенців, розвиток медичних послуг та соціального забезпечення для найбільш вразливих категорій населення Луганщини.

☝️ Також раніше було повідомлено, що очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко провів виїзний прийом громадян у Києві.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Камчатку на росії знову сколихнув потужний землетрус

ПОДІЇ

Автоматичний вимикач: що це таке і як він працює?

СУСПІЛЬСТВО

184 бойових зіткнення за добу: Генштаб оприлюднив карти

ВІЙНА

Діти з Білокуракинщини оздоровилися на Закарпатті, Прикарпатті та Київщині

ЛУГАНЩИНА

Луганська ОВА повідомила про розгляд заявок військових на закупівлю БпЛА та техніки

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Вбивцю української біженки Ірини Заруцької засуджено до страти в США

СТОПФЕЙК

МАГАТЕ зафіксувало обстріли біля Запорізької АЕС

ВІЙНА

росіяни вбили жінку під час авіаудару по Інгульцю

ВІЙНА

Повідомлено про підозру псевдочиновнику окупаційної влади «лнр»

КРИМІНАЛ

Келлог: росія не втрималася б у війні без підтримки Китаю

ВАЖЛИВО

Трамп заявив про «незбагненну ненависть» між Зеленським і путіним

ВАЖЛИВО

Авіація рф атакувала Інгулець: поранені четверо жінок

ВІЙНА

ШІ Google DeepMind здійснив «історичний прорив»

ТЕХНОЛОГІЇ

Кіану Рівз та Александра Грант таємно одружилися – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО

Тисячі активістів у Лондоні протестували проти політики Дональда Трампа

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"