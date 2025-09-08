Луганська область спрямувала понад 67 млн грн на потреби Сил оборони у вересні

Луганська ОВА повідомила, що у вересні Рада оборони області ухвалила рішення виділити понад 67 млн грн на потреби Сил оборони. Таким чином, військові частини, які нині утримують позиції на Луганському напрямку, отримають додаткове фінансування для забезпечення своїх підрозділів.

☝️ В адміністрації наголосили, що від початку року на підтримку армії з обласного бюджету вже спрямовано 879,74 млн грн.

Кошти розподілено на основі нового механізму дворівневого контролю, який гарантує прозорість використання ресурсів. Спочатку заявки перевіряє спеціальна робоча група «Прозорість і підзвітність», а потім рішення ухвалює Рада оборони області.

📢 «Перші три заявки військових частин, які попередньо розглянула робоча група «Прозорість і підзвітність», затвердили на засіданні Ради оборони області. Бойовим підрозділам, що тримають фронт на Луганщині, спрямовано понад 67 млн грн. Кожна копійчина з цих коштів буде витрачена за призначенням!» – заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

📊 У вересневому пакеті фінансування передбачено:

36,99 млн грн – для 3-ї окремої штурмової бригади. Кошти спрямують на закупівлю цифрових та аналогових FPV-дронів 10″ SQ «Scorpion».

– для 3-ї окремої штурмової бригади. Кошти спрямують на закупівлю цифрових та аналогових FPV-дронів 10″ SQ «Scorpion». 29,4 млн грн – для бригади «Помста» (3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса). Ці гроші підуть на придбання матеріально-технічних засобів.

– для бригади «Помста» (3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса). Ці гроші підуть на придбання матеріально-технічних засобів. 646,87 тис. грн – для 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» другого корпусу Національної гвардії України. Фінансування використають для закупівлі безпілотних наземних роботизованих комплексів типу «Тарган».

Луганська ОВА підкреслює, що регіон постійно підтримує військових, які утримують фронт, забезпечуючи їх сучасними засобами для ефективного виконання бойових завдань.

👉 Також нагадаємо, що двом військовим з’єднанням, які боронять Луганську область, було передано партію вогнегасників.