Два військові з’єднання на Луганщині забезпечили вогнегасниками – ОВА

Двом військовим з’єднанням, які боронять Луганську область, було передано партію вогнегасників. Про це у середу, 3 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Продовжуємо забезпечувати наших військових усім необхідним. До обласної влади та громад Луганщини звертаються з різними запитами. Не завжди це озброєння, спеціалізовані прилади чи екіпірування. Так, для потреб Луганського прикордонного загону та 3-го армійського корпусу надали майже півтори сотні вогнегасників», – повідомив начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

Він окремо відзначив взаємодію Лисичанської громади з благодійним фондом «Україна на долонях». Завдяки цій співпраці вдалося налагодити постачання вогнегасників як для військових, так і для цивільних структур. Зокрема, протягом серпня такі засоби отримали комунальні підприємства, медичні заклади та переселенські шелтери.

За інформацією адміністрації, релоковані медичні установи Лисичанської та Сіверськодонецької громад були забезпечені новими технічними засобами. Крім того, частина вогнегасників вирушила до столичних шелтерів, які приймають переселенців з Луганщини.

📢 «Партію вогнегасників вирішили доправити Силам оборони. Дякую іноземним партнерам за співробітництво», – додав Харченко.

Забезпечення вогнегасниками військових, що боронять Луганщину, поєдналося з підтримкою цивільних громад. Це дозволяє ефективніше реагувати на потреби як армії, так і мешканців області.

☝️ Також нагадаємо, що завдяки субвенції Луганської обласної державної адміністрації наші військові отримали широкий спектр сучасного обладнання, що значно підвищує ефективність їхніх бойових дій.