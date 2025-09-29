Луганщина розвиватиме співпрацю зі Словенією у сфері соціальних ініціатив

Налагодженню співпраці зі Словенією та розвитку соціальних і гуманітарних ініціатив була присвячена зустріч голови Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Словенія в Україні Матеєю Превольшек. Про це повідомила Луганська ОВА у понеділок, 29 вересня.

На початку перемовин Харченко подякував народу Словенії за підтримку, яку країна надає Україні у найскладніший час. Він наголосив, що міжнародна співпраця має вирішальне значення для відновлення Луганщини та забезпечення сталого розвитку регіону в умовах війни.

Очільник області поінформував дипломатичну делегацію про діяльність місцевої влади та військових адміністрацій, які нині працюють у складних умовах воєнного стану. Він окремо акцентував, що ключовими пріоритетами регіону є допомога постраждалим від бойових дій громадам, підтримка цивільного населення та розвиток партнерських відносин із європейськими країнами.

У ході зустрічі сторони визначили головні напрями подальшої взаємодії👇

Серед них — оздоровчі й психологічні програми для дітей, які отримали травматичний досвід війни, культурна інтеграція молоді. А також створення умов для участі українських дітей у міжнародних проєктах із реабілітації та оздоровлення.

Особлива увага була приділена міжрегіональній та міжмуніципальній співпраці. Мова йде про налагодження контактів між громадами Луганської області та регіонами Словенії. А також про спільні ініціативи у сферах охорони здоров’я, освіти та культури. Такий підхід, за словами учасників зустрічі, дозволить поглибити практичну взаємодію на рівні громад і забезпечити обмін досвідом у соціально значущих галузях.

Своєю чергою, посол Словенії Матея Превольшек підтвердила, що її країна й надалі готова підтримувати Україну та сприяти розвитку партнерських відносин.

📢 «Словенія готова і надалі підтримувати Україну та допомагати у відновленні, зокрема через розширення партнерства на регіональному рівні», — наголосила дипломат.

Зустріч стала кроком до посилення співпраці зі Словенією у гуманітарній та соціальній сферах.

☝️ Також нагадаємо, відбулося друге засідання Робочої групи з розроблення проєктів Стратегії розвитку Луганської області та планів заходів з її реалізації.