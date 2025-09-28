Неділя, 28 Вересня, 2025
Луганська область формує стратегічне бачення розвитку після деокупації

Денис Молотов
Денис Молотов
У суботу, 27 вересня, Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила, що відбулося друге засідання Робочої групи з розроблення проєктів Стратегії розвитку Луганської області та планів заходів з її реалізації. Ключовою темою стало стратегічне бачення Луганської області, яке визначатиме напрями відновлення і перспективи після деокупації.

До обговорення долучилися представники обласної та місцевих військових адміністрацій, науковці, експерти та громадські організації. Саме вони разом формували базові принципи, які закладуть основу майбутніх документів.

📢 «Міністерство розвитку громад та територій наполягає на розробці Стратегії насамперед у контексті реформи управління публічними інвестиціями. Крім того, вона повинна відповідати новій редакції Державної стратегії регіонального розвитку. Цей документ має стати баченням майбутнього нашого регіону та вмістом цінностей, які базуються на історії, культурі та традиціях Луганщини», – зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов.

Наталія Бойко, виконавча директорка Луганського регіонального відділення Асоціації міст України та консультантка зі стратегічного планування проєкту «Фонд «Партнерство за сильну Україну», підкреслила, що стратегія орієнтуватиметься на потреби людей.

📢 «Стратегія буде зосереджена на людях, вирішенні їхніх проблем та створенні умов для реалізації. Це дуже важливо в умовах майже повної окупації території області, коли її жителі перемістилися до інших регіонів України», – наголосила вона.

  • до 2014 року;
  • після початку війни на сході;
  • після повномасштабного вторгнення у 2022-му році.

Саме ці матеріали стануть базою для формування стратегічного бачення Луганської області, зокрема і на період після повернення тимчасово окупованих територій Луганщини.

За підсумками засідання вирішено опрацювати остаточну редакцію соціально-економічного аналізу Луганщини та підготувати пропозиції щодо визначення стратегічних цілей розвитку. Ці напрацювання планують винести на публічне обговорення, аби до процесу долучилися жителі області та ширша громадськість.

☝️ Також нагадаємо, що Польща виявила значний інтерес до досвіду релокованих громад Луганської області. Про це зазначив Надзвичайний та Повноважний Посол України у Польщі Василь Боднар під час онлайн-розмови з керівником Луганщини.

