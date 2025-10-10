П’ятниця, 10 Жовтня, 2025
Луганчани організували онлайн-захід «Музика життя» до Всесвітнього дня ментального здоров’я

Денис Молотов
Напередодні Всесвітнього дня ментального здоров’я на обласному онлайн-майданчику відбувся культурно-мистецький захід «Музика життя», організований у межах тематичного проєкту «Культура Луганщини в обличчях». Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Під час повномасштабного вторгнення рф проблема піклування про ментальне здоров’я в Україні стала ще більш актуальною. Наша держава приділяє цьому питанню значну увагу, реалізовує програми і вживає інші заходи, спрямовані на розвиток психосоціальних підходів до роботи з людьми, які потребують підтримки», – зазначила заступниця голови Луганської ОВА Катерина Безгинська, звертаючись до учасників і гостей зустрічі.

☝️ Тематичний проєкт «Культура Луганщини в обличчях» складається з низки культурно-мистецьких подій, під час яких розповідають про видатних мешканців регіону – діячів культури й мистецтва, котрі своєю працею збагачують український культурний простір і популяризують Луганщину.

Поточну зустріч присвятили Наталії Пасічник – викладачці Сіверськодонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва, концертмейстерці, ведучій творчих проєктів, композиторці та заслуженому працівнику культури України.

До заходу долучилися понад 160 учасників, серед яких – викладачі та студенти мистецьких закладів, працівники культурних установ військових адміністрацій, а також мешканці Луганської, Херсонської та Львівської областей.

☝️ Також нагадаємо, що педагогів із Луганщини відзначено нагородами, які Міністерство освіти і науки України вручило за високий професіоналізм та відданість справі.

Редакція "Ірта-fax"

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"