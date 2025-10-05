Вчителів з Луганщини нагородили відзнаками Міністерства освіти України

П’ятьох педагогів із Луганщини відзначено нагородами, які Міністерство освіти і науки України вручило за високий професіоналізм та відданість справі. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Урочисте вручення нагород відбулося за участі заступниці голови облдержадміністрації Катерини Безгинської, яка привітала освітян області з професійним святом.

📢 «Вітаю найкращих! Тих, хто працею щодня доводить відданість Батьківщині, великій і малій, своїм дітям. Ваші вихованці демонструють гідні результати: Луганщина посідає 11 місце серед регіонів України за підсумками НМТ. Завдяки спільним зусиллям нам вдалося зберегти дистанційну форму навчання для наших дітей. Це дозволило крокувати дорогою знань разом зі своїми вчителями 16 тисячам школярів. Насамперед з окупованих територій нашої області», – звернулася Безгинська до освітян.

Від імені голови Луганської ОВА Олексія Харченка посадовиця вручила державні та обласні нагороди найкращим працівникам освітньої галузі регіону.

☝️ Так, за високі досягнення у навчанні та вихованні молоді, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України та з нагоди Дня працівників освіти, нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України відзначено Ларису Супрун, начальницю відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради.

✅ Почесні грамоти Міністерства освіти і науки (МОН) України отримали:

Ольга Агафонова – вчителька біології Ліцею «Колегіум» міста Сіверськодонецьк (Сєвєродонецьк);

Світлана Корнієнко – вчителька української мови та літератури, зарубіжної літератури Біловодського ліцею «Лідер».

✅ Грамотою МОН України нагороджено Ганну Коняхіну, вчительку української мови та літератури Лисичанського ліцею №6.

✅ Подяку МОН України отримала Вікторія Кіяшко, виконувачка обов’язків директора багатопрофільного Ліцею міста Сіверськодонецьк (Сєвєродонецьк) та вчителька фізики Лисичанського ліцею №28 «Гарант».

Крім того, ще сім луганських освітянок відзначені Почесними грамотами та Листами подяки Луганської обласної державної адміністрації.

Ці нагороди освітянам Луганщини стали визнанням їхнього внеску в розвиток освіти, збереження навчального процесу для тисяч дітей.

