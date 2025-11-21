П’ятниця, 21 Листопада, 2025
Літні переселенці Луганщини отримали ще 50 смартфонів

Денис Молотов
Смартфони для ВПО передали у рамках нової ініціативи, яку Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації спільно з Центром життєстійкості Лисичанської міської військової адміністрації провели 19 листопада. Про це у п’ятницю, 21 листопада, поінформувала Луганська ОВА, зазначивши, що підтримка літніх переселенців триває системно.

У межах проєкту меценати — компанія «Skin On» під керівництвом Анни Дяченко — забезпечили закупівлю 50 сучасних смартфонів. Пристрої передані людям віком 70+, які вимушено покинули свої домівки у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Луганську та Кремінній. Організатори наголосили, що саме ця категорія громадян часто має обмежені можливості для зв’язку та доступу до цифрових сервісів.

☝️ Частину смартфонів було відправлено отримувачам через сервіс «Нова пошта». Йдеться про тих переселенців, які заздалегідь звернулися на «гарячу лінію» Департаменту соціального захисту населення Луганської ОДА та підтвердили отримання допомоги. Представники департаменту підкреслили, що таким чином забезпечили максимальне охоплення громадян, які перебувають у різних регіонах країни.

Директорка Департаменту соціального захисту населення Оксана Волошина акцентувала увагу на важливості подібних ініціатив.

📢 «Подібні акції стануть регулярними, адже смартфон у сучасних умовах є не лише зручністю, а й необхідністю для людей будь-якого віку», – наголосила вона.

Організатори зазначили, що смартфони для ВПО допоможуть літнім переселенцям залишатися на зв’язку з рідними, отримувати інформацію від державних установ, користуватися сервісами підтримки та екстреними повідомленнями. Також наголошується, що подібні акції посилюють цифрову доступність для найвразливіших категорій населення.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що літніх переселенців з Луганської області забезпечать смартфонами у межах соціального проєкту.

