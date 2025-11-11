Літніх переселенців з Луганщини забезпечать смартфонами

Літніх переселенців з Луганської області забезпечать смартфонами у межах соціального проєкту. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 11 листопада.

📢 «Найголовніше під час війни – бути на зв’язку зі своїми близькими, чути рідні голоси», – упевнена пані Катерина, яка вже отримала смартфон у рамках проєкту соціального партнерства, започаткованого Департаментом соціального захисту населення Луганської ОДА.

Ініціатива спрямована на підтримку людей похилого віку, які через війну втратили домівки та зараз проживають у шелтерах за межами області. Багато з них не мають змоги самостійно придбати сучасний телефон, тому проєкт став важливою допомогою для відновлення зв’язку з родинами.

Першими на цю проблему відгукнулися Антон та Анастасія Шухніни, співзасновники Благодійного фонду Domino Foundation. Саме вони профінансували закупівлю перших пристроїв для людей літнього віку, які потребують підтримки.

☝️ Як розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Оксана Волошина, вісім найстарших мешканців шелтеру у Києві, яким опікується Лисичанська громада, вже отримали сучасні смартфони.

📢 «До повної деокупації Луганщини та вирішення питання із вашими будинками, ви перебуватимете тут, під захистом соціальних служб Луганської області та із підтримкою наших благодійників», – запевнила вона мешканців прихистку.

За словами Волошиної, найближчим часом благодійники планують передати ще 80 телефонів літнім переселенцям із Луганщини. Також вона обговорила з внутрішньо переміщеними особами питання соціального захисту та пенсійного забезпечення, аби з’ясувати найнагальніші потреби цієї категорії населення.

У Луганській ОВА підкреслили, що подібні програми мають важливе значення для підтримки соціальної згуртованості переселенців. Особливо тих, хто потребує особливої уваги. Смартфони допоможуть людям похилого віку залишатися на зв’язку з дітьми та онуками, а також отримувати важливу інформацію від соціальних служб.

Наразі Лисичанська громада створила три прихистки для ВПО з Луганської області, де мешкають близько 1 300 людей, з яких 780 – це люди пенсійного віку. Саме вони становлять основну групу отримувачів допомоги в межах проєкту.

👉 Також нагадаємо, що у Кремінській громаді діють кілька соціальних програм, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, дітей, а також людей, які потребують лікування або опинилися у складних життєвих обставинах.