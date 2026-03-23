Денис Молотов
Лідери Німеччини та США обговорили міжнародну ситуацію
Ілюстративне фото з відкритих джерел: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо ситуації навколо Ірану, Ізраїлю та України. Про це Фрідріх Мерц повідомив 22 березня у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Сьогодні вдень я обговорив ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні з президентом США Дональдом Трампом», – зазначив Фрідріх Мерц.

За його словами, сторони домовилися підтримувати тісний контакт і продовжити діалог найближчим часом.

📢 «Наш діалог буде незабаром продовжено», – додав канцлер.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц жорстко висловлювався щодо війни на Близькому Сході. Зокрема, він наголошував, що Німеччина не є стороною війни між США та Ізраїлем проти Ірану і не планує нею ставати.

Також на початку березня під час особистої зустрічі з Дональдом Трампом Фрідріх Мерц пояснив ситуацію на мапі України. Він підкреслив, що українські сили не повинні відступати на захід, оскільки в іншому разі «дорога на Київ буде відкрита».

📌 Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння щодо наслідків наземної операції Ізраїлю в Лівані, наголосивши, що такий крок лише погіршить гуманітарну ситуацію та проблеми з міграцією.

