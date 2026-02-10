Вівторок, 10 Лютого, 2026
лавров: до врегулювання війни з Україною ще далеко

Денис Молотов
лавров: до врегулювання війни з Україною ще далеко
Очільник мзс на росії сергій лавров / фото з відкритих джерел.

Для досягнення врегулювання війни проти України необхідно подолати значну переговорну дистанцію. Про це заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров в інтерв’ю російському телеканалу НТВ, оприлюдненому у вівторок, 10 лютого.

За його словами, росії не варто передчасно захоплюватися окремими сигналами з боку Заходу.

📢 «Ми не раз про це говорили, що нам не можна впадати в захоплене сприйняття того, що відбувається: що президент США Трамп “поставив на місце” європейців, Зеленського і вимагає від них виконати… Це все добре, якщо ми хочемо домогтися миру в Україні, але поки що ми не там», — заявив лавров.

Переговори тривають, але шлях довгий

Глава мзс рф нагадав, що переговорний процес уже триває і нещодавно відбувся другий раунд перемовин в Абу-Дабі, однак, за його оцінкою, попереду ще багато складних етапів.

📢 «Там попереду ще велика дистанція», — визнав він.

За словами лаврова, переговорний трек, з точки зору москви, складається з кількох ключових компонентів. Він назвав так звані «першопричини», безпеку росії та питання російськомовного населення в Україні, апелюючи до міжнародного права та Статуту ООН.

Територіальне питання

Очільник мзс лавров також заявив, що питання визнання окупованих територій України, за версією кремля, нібито прямо випливає з цих «першопричин». Він повторив російські пропагандистські тези, стверджуючи, що захоплення українських територій було зумовлене вигаданими загрозами з боку України.

Окремо глава мзс рф наголосив, що деталі, які обговорюються між військовими сторонами, є складними й багатогранними, а тому потребують детального опрацювання.

📢 «Механізми контролю за виконанням домовленостей вимагатимуть ретельного узгодження, зокрема по лінії військових», — сказав він.

Також лавров висловив сподівання, що США, за його словами, зможуть «змусити Україну та Європу поводитися пристойно» у разі досягнення домовленостей.

Гарантії безпеки

За словами російського міністра, на Заході питання гарантій безпеки для України нібито обговорюється не в контексті загальноєвропейської безпеки, а з метою продовження протистояння з рф.

  • Раніше в москві заявляли, що навіть за сприятливого перебігу переговорів робота над мирною угодою щодо завершення війни в Україні може зайняти щонайменше півтора місяця.
  • Водночас у Києві повідомляли, що під час останніх переговорів в Абу-Дабі обговорювалися механізми запровадження перемирʼя та моніторингу припинення бойових дій.
  • Також стало відомо, що прорив у переговорах щодо завершення так званого «українського конфлікту» можливий лише за умови дотримання позицій, погоджених під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна в Анкориджі на Алясці.
