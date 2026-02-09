У кремлі бачать «прорив» щодо переговорів лише з «душком Анкориджа»

Прорив у переговорах щодо завершення так званого «українського конфлікту» можливий лише за умови дотримання позицій, погоджених під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна в Анкориджі на Алясці. Про це в понеділок, 9 лютого, заявив речник кремля дмитро пєсков у коментарі російським пропагандистським медіа.

📢 «Очевидно, що ці розуміння, яких було досягнуто в Анкориджі, є наріжними і саме ці розуміння здатні зрушити процес врегулювання, дозволити вийти на прорив», — сказав пєсков.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо нинішнього стану цих домовленостей, представник кремля зазначив, що «робота триває».

Водночас пєсков не став пояснювати, що саме мається на увазі під так званим «духом Анкориджа». Він наголосив, що в кремлі й надалі вважають за необхідне вести всі переговори з питань врегулювання у закритому форматі. При цьому він нагадав, що відповідні «розуміння» були озвучені ще напередодні зустрічі на найвищому рівні в Анкориджі.

Так пєсков прокоментував запитання журналістів щодо того, чи означає заява міністра закордонних справ росії сергія лаврова про нібито неготовність США дотримуватися своїх пропозицій по Україні, що «дух Анкориджа» вже втратив актуальність.

Лавров також заявив, що США наразі не готові виконувати пропозиції, які, за його словами, були зроблені в Анкориджі щодо України.

📢 «Прийнявши їхню пропозицію, ми начебто виконали завдання вирішити українське питання та перейти до повномасштабної, широкої, взаємовигідної співпраці. Поки на практиці все виглядає навпаки: вводяться нові санкції, влаштовується “війна” проти танкерів у відкритому морі, порушуючи Конвенцію ООН з морського права», — заявив лавров в інтерв’ю міжнародній мережі TV BRICS.

☝️ Раніше в москві також повідомляли, що робота над мирною угодою щодо завершення війни проти України навіть за сприятливого розвитку переговорів потребуватиме щонайменше півтора місяця.

Тим часом у Києві інформували, що під час останніх переговорів в Абу-Дабі обговорювалися механізми запровадження режиму припинення вогню. А також питання моніторингу дотримання перемир’я.

👉 Також було повідомлено, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне прискорити процес «мирних переговорів» щодо війни в Україні. Вашингтон намагається встановити граничний термін до початку літа.