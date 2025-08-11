Латвія передала Україні 16 пожежних автомобілів для ДСНС

Понеділок, 11 Серпня, 2025
Денис Молотов
Латвійська Республіка передала Державній службі з надзвичайних ситуацій України 16 сучасних пожежних автомобілів. Як повідомила пресслужба ДСНС у Telegram, допомогу доставили на Буковину в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Постачання стало можливим завдяки співпраці з латвійським товариством «Таві Драугі», яке вже неодноразово підтримувало українських рятувальників під час війни.

У відомстві зазначили, що така кількість спеціалізованої техніки суттєво посилить матеріально-технічну базу підрозділів по всій країні. Машини будуть розподілені між регіонами з урахуванням потреб, щоб забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

В ДСНС наголосили, що ця допомога має не лише практичне значення, а й символізує єдність та взаємну підтримку країн, які поділяють спільні цінності безпеки та взаємодопомоги.

📢 «Ми щиро вдячні латвійським колегам та партнерам за допомогу, яка рятує життя та зміцнює спільну безпеку», — йдеться в офіційному повідомленні.

Це не перший випадок, коли Латвія передає техніку та обладнання українським службам. В умовах повномасштабної війни такі поставки стають критично важливими, адже ДСНС щодня працює в умовах підвищеної небезпеки, ліквідуючи наслідки обстрілів та рятуючи людей з-під завалів.

Окрім цієї допомоги, західні партнери України цього тижня оголосили про нові пакети підтримки. США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), який дозволяє швидко узгоджувати й передавати Києву найнеобхідніше озброєння та техніку. Через цю ініціативу Нідерланди вже надали військовий пакет на 500 мільйонів євро.

Також стало відомо, що Україна отримає зброю на суму 500 мільйонів доларів від Норвегії, Швеції та Данії.

☝️ Нагадаємо, що в Запоріжжі російська армія завдала авіаудару по нещодавно відремонтованому автовокзалу, скинувши керовану авіабомбу (КАБ). За повідомленнями місцевих ЗМІ та офіційних джерел, унаслідок атаки є численні постраждалі.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"