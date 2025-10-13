Міністр фінансів США звинуватив Китай у фінансуванні війни

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай фінансує війну, купуючи нафту у росії. Про це він сказав в інтерв’ю Fox Business, звинувативши Пекін у підтримці російської військової машини.

📢 «Китай протистоїть Сполученим Штатам. Сполучені Штати прагнуть миру у світі, а Китай фінансує війну. Китай купує нафту у росії і тим самим фінансує російську машину війни», — наголосив Бессент.

☝️ За його словами, ситуація з іранською нафтою аналогічна: китайські компанії продовжують закупівлі, що дозволяє Тегерану отримувати значні прибутки.

Бессент також повідомив, що президент Дональд Трамп планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї наприкінці жовтня. На зустрічі сторони мають обговорити врегулювання торговельних суперечок між США і Китаєм.

📢 «Все обговорюється. Я оптимістично налаштований щодо деескалації… канали зв’язку відкриті… але США тут не зупиняться. І, знаєте, як я вже казав, це Китай проти всього світу», — заявив міністр.

Він також прокоментував рішення уряду КНР посилити експортний контроль за рідкісноземельними мінералами та технологіями їх виробництва, назвавши це «ударом по промисловій базі вільного світу».

📢 «Вони направили базуку на ланцюги поставок та промислову базу всього вільного світу — і ми цього не потерпимо. Ми вже зв’язалися з союзниками, зустрінемося з ними і, знаєте, я очікую, що ми отримаємо суттєву глобальну підтримку від європейців, індійців та демократій в Азії», — наголосив Бессент.

Міністр додав, що Вашингтон не розуміє, чому Китай вирішив запровадити такі обмеження саме зараз. Однак, США разом із союзниками діятимуть рішуче у відповідь.

📆 За словами Бессента, протягом вихідних між США і КНР відбулися активні контакти. Також цього тижня у Вашингтоні, на полях щорічних зборів Світового банку та МВФ, очікуються нові переговори.

Президент Трамп підтвердив, що тарифи у розмірі 100% на всі китайські товари не набудуть чинності до 1 листопада.

📢 «Він зустрінеться з головою Сі в Кореї. Я вважаю, що ця зустріч відбудеться», — зазначив Бессент.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп оголосив про введення додаткового 100% мита на китайські товари та обмеження експорту критично важливого програмного забезпечення з 1 листопада. Це стало реакцією на дії Пекіна, який запровадив нові портові збори для американських суден, розпочав антимонопольне розслідування проти Qualcomm Inc. і оголосив масштабні обмеження на експорт рідкоземельних металів та інших важливих матеріалів.

👉 Також раніше стало відомо, що українська делегація вирушила до Сполучених Штатів. Там цього тижня заплановано переговори у Вашингтоні з ключових питань оборони, енергетики та санкційної політики.