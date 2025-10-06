Вівторок, 7 Жовтня, 2025
Китай отримує іранську нафту в обмін на будівництво інфраструктури

Денис Молотов
Китай отримує іранську нафту в обмін на будівництво інфраструктури

Китай обходить санкції, закуповуючи іранську нафту в обхід американських та міжнародних обмежень і світових платіжних систем. Як повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, Пекін фактично розраховується з Тегераном не грошима, а будівництвом інфраструктурних об’єктів на території Ірану.

Згідно з даними видання, схема нагадує бартер: іранська нафта надходить до Китаю — найбільшого клієнта Ірану, — а натомість китайські компанії, які отримують підтримку з боку уряду КНР, реалізують інфраструктурні проєкти в Ірані.

У схемі задіяна велика страхова корпорація Sinosure. Вона є експортно-кредитним агентством і частиною глобальної ініціативи Пекіна «Один пояс, один шлях», а також фінансова структура Chuxin, діяльність якої засекречена. Саме ці організації виступають гарантами і координаторами операцій, які проводяться в обхід міжнародної банківської системи.

☝️ При цьому більшість розрахунків здійснюється без грошових переказів: Іран не отримує валютних надходжень від продажу нафти, натомість кошти, еквівалентні вартості сировини, спрямовуються урядом Китаю на фінансування будівництва доріг, заводів і комунікаційних об’єктів у межах іранських державних програм.

Лише протягом минулого року близько 8,4 мільярда доларів платежів за іранську нафту були спрямовані на такі проєкти, які реалізуються китайськими компаніями в Ірані.

Таємна угода Ірану з Китаєм

За інформацією The Wall Street Journal, між Пекіном і Тегераном діє таємна угода, укладена ще на початку 2000-х. За нею Китай зобов’язався інвестувати близько 25 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури Ірану. Скільки саме коштів уже витрачено, офіційно невідомо, проте з 2021 року обсяг китайських будівельних робіт у країні помітно зріс.

Крім того, Іран частину прибутків від продажу нафти використовує для закупівлі китайських товарів і задоволення внутрішнього попиту. Таким чином, торгівля між країнами дедалі більше набуває замкненого характеру. Так, Пекін постачає товари і послуги, а Тегеран забезпечує поставки енергоносіїв.

КНР залишається головним покупцем іранської нафти: у першому півріччі 2025 року країна щоденно імпортувала близько 1,4 мільйона барелів, хоча офіційна митна статистика Китаю з 2022 року не містить жодних даних про імпорт іранської сировини.

Згідно з оцінками аналітичної компанії Kpler, майже 90% експорту іранської нафти нині надходить саме до Китаю. Це дозволяє Тегерану підтримувати економіку, ослаблену міжнародними санкціями, та утримувати мінімальний рівень стабільності.

📌 Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Китай отримав дозвіл на купівлю іранської нафти. Більшість її обсягу перевозиться танкерами так званого «тіньового флоту». Цей “флот” працює поза офіційними морськими маршрутами й фінансовим моніторингом.

📌 Також було повідомлено, що Імпорт з Китаю на росію високоточного обладнання останнім часом став майже неможливим. Про це повідомив власник компанії «Татпромстан» Ільдар Нурієв під час форуму з металообробки та адитивних технологій ТЕМП

