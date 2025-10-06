Понеділок, 6 Жовтня, 2025
Китай зупинив постачання високоточного обладнання на росію

Імпорт з Китаю на росію високоточного обладнання останнім часом став майже неможливим. Про це повідомив власник компанії «Татпромстан» Ільдар Нурієв під час форуму з металообробки та адитивних технологій ТЕМП, передає видання МашТех.

📢 «КНР обмежила постачання високотехнологічного обладнання, хоча про це майже не говорять. Якщо раніше можна було отримати верстати з точністю 3–4 мікрони, то тепер — ні. Для цього потрібна спеціальна експортна ліцензія», — зазначив Нурієв.

Він додав, що навіть транспортування вже придбаних верстатів із Китаю супроводжується «неприємними інцидентами». Його компанія спеціалізується на локалізації верстатних комплексів на основі китайських технологій, тому підприємець розцінює нові обмеження як сигнал про небажання Пекіна розвивати технологічне партнерство з російськими фірмами.

☝️ Як уточнює Суспільне, обмеження на експорт високоточного обладнання збіглися з різким скороченням товарообігу між Китаєм та росією.

За даними китайської митної служби, у серпні 2025 року експорт Китаю до рф зменшився на 16,4% у річному вимірі, що вдвічі перевищує липневий показник (–8,6%).

Загалом за вісім місяців 2025 року товарообіг між країнами скоротився майже на 9% — до 1,03 трильйона юанів (близько 145 мільярдів доларів). При цьому російський експорт до КНР знизився на 8,8%, а імпорт з Китаю — на 8,2%.

За підрахунками Інституту Гайдара, Китай зменшив закупівлі практично всіх ключових видів російської сировини:

  • нафти — на 11%;
  • нафтопродуктів — на 28%;
  • скрапленого природного газу — на 13%;
  • деревини та вугілля — на 10%.

Раніше повідомлялося, що росія продає Китаю газ зі знижкою у 40%. У москві це пояснили «географічними перевагами постачання».

☝️ Також нагадаємо, що російські військові почали активно застосовувати китайські радари у поєднанні з FPV-перехоплювачами для виявлення та знищення українських безпілотників.

