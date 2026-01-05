Понеділок, 5 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Кислиця офіційно став першим заступником керівника ОП

Денис Молотов
Кислиця офіційно став першим заступником керівника ОП
Фото: Сергій Кислиця - заступник керівника ОПУ.

Шостий президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента. Відповідний указ №14/2026 оприлюднено на офіційному сайті глави держави у понеділок, 5 січня.

📢 «Призначити Кислицю Сергія Олеговича Першим заступником Керівника Офісу Президента України», — йдеться в документі.

Кислиця офіційно став першим заступником керівника ОП 01
Фото: скриншот з Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Як відомо, з лютого 2025 року Сергій Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України. До цього він упродовж тривалого часу представляв Україну в Організації Об’єднаних Націй, де був постійним представником при ООН.

☝️ Раніше, 2 січня, шостий президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова керівником Офісу президента (ОПУ). Уже наступного дня глава держави анонсував кадрове рішення щодо Сергія Кислиці та повідомив, що він продовжить роботу в переговорному процесі на міжнародному рівні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Вибори не можна проводити як до війни – ЦВК

ВЛАДА

Сирський: «мирний план» США не обмежує мобілізацію України

ВАЖЛИВО

Дрони рф всю ніч атакували Волинь: у регіоні масштабні відключення світла

ВІЙНА

Війська рф атакували українські порти: зруйновано причали й техніку

ВІЙНА

ФУ! Дніпро у смітті: «ухилянти», ВПО та мобілізовані водії

ВАЖЛИВО

Лубінець розповів про кардинальне зростання скарг на дії ТЦК

ВЛАДА

Трамп наказав завдати ударів по об’єктах у Венесуелі — ЗМІ

ВАЖЛИВО

У Києві на Оболоні вибухнув позашляховик: поліція зʼясовує обставини

ВАЖЛИВО

Через атаки рф є перебої зі світлом у 5 областях, через негоду – у двох, графіки тривають – енергетики

ПОДІЇ

Атаку на путіна спростували в розвідці США: WSJ

ВАЖЛИВО

Голову ДПСУ відправлено на іншу посаду

ВЛАДА

Зеленський заявив про нові робочі місця і втричі зростання доходів

ВЛАДА

149 бойових зіткнень на фронті: ворог завдав 58 авіаударів та 3495 обстрілів в останній день 2025 року

ПОДІЇ

Удар рф по Києву: пожежа в медзакладі, одна людина загинула

ВАЖЛИВО

У США розкритикували Трампа та нагадали: путін — безсоромний брехун

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ