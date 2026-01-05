Кислиця офіційно став першим заступником керівника ОП

Шостий президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента. Відповідний указ №14/2026 оприлюднено на офіційному сайті глави держави у понеділок, 5 січня.

📢 «Призначити Кислицю Сергія Олеговича Першим заступником Керівника Офісу Президента України», — йдеться в документі.

Як відомо, з лютого 2025 року Сергій Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України. До цього він упродовж тривалого часу представляв Україну в Організації Об’єднаних Націй, де був постійним представником при ООН.

☝️ Раніше, 2 січня, шостий президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова керівником Офісу президента (ОПУ). Уже наступного дня глава держави анонсував кадрове рішення щодо Сергія Кислиці та повідомив, що він продовжить роботу в переговорному процесі на міжнародному рівні.