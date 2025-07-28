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Київ виходить із ще однієї міжнародної оборонної угоди

Денис Молотов
Денис Молотов
Київ виходить із ще однієї міжнародної оборонної угоди

Україна ухвалила рішення призупинити виконання своїх зобов’язань за Договором про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Про це повідомило Міністерство закордонних справ у неділю, 27 липня, одразу після завершення Наради керівників закордонних дипломатичних установ.

У МЗС наголосили, що цей крок є частиною загальної стратегії зміцнення обороноздатності держави. Йдеться, зокрема, і про перегляд участі України в міжнародних угодах, які обмежують її оборонні спроможності.

📢 «Це наступний крок для посилення України після зупинення дії Оттавської конвенції», — зазначено у заяві зовнішньополітичного відомства.

Як пояснюють у МЗС, зміни в безпековому середовищі Європи вимагають переосмислення підходів до стримування загроз. Рішення про вихід з ДЗЗСЄ стало логічним продовженням вже ухваленої в липні відмови від Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі. Його мета полягала у забезпеченні військового балансу між державами НАТО та Організацією Варшавського договору. Для цього були встановлені ліміти на кількість танків, бронетехніки, артилерійських систем, бойових літаків і ударних гелікоптерів, які можуть мати країни-учасниці.

Утім, за останні десятиліття договір поступово втрачав актуальність. На росії ще у 2007 році оголосили про призупинення участі в ньому, а 7 листопада 2023 року — повністю вийшли з угоди. Відразу після цього країни НАТО також повідомили про припинення участі в договорі.

На тлі зростання загроз із боку росії, аналогічні кроки зробили й інші країни регіону. Наприклад, Білорусь призупинила дію ДЗЗСЄ невдовзі після росії, а Польща й Молдова офіційно вийшли з договору, вказуючи на агресивну політику кремля як головну причину.

В Україні відмова від Оттавської конвенції була закріплена рішенням Верховної Ради 15 липня. Шостий президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон, фактично завершивши вихід країни з цієї міжнародної угоди, що обмежувала використання протипіхотних мін.

📌 Таким чином, Україна поступово переглядає свою участь у міжнародних безпекових угодах, орієнтуючись на актуальні виклики та власні стратегічні інтереси.

 

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