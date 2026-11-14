Міністра торгівлі США та екскерівника Nvidia запросили до Сенату через постачання чипів до Китаю

Міністр торгівлі США Говард Лутнік погодився виступити перед Банківським комітетом Сенату в межах перевірки можливого потрапляння передових чипів штучного інтелекту Nvidia до китайських компаній. Про це повідомляє CNBC.

Ініціатором слухань став голова комітету, сенатор-республіканець Тім Скотт. Він надіслав окремі запрошення Лутніку та колишньому генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу. Хуанга запросили на 3 грудня, а Лутніка – на 10 грудня, зазначено в повідомленні Банківського комітету.

Законодавці прагнуть з’ясувати, чи могли китайські компанії отримувати сучасні американські мікросхеми всупереч експортним обмеженням. Йдеться про технології, передавання яких може створювати ризики для національної безпеки США.

Від Лутніка очікують пояснень щодо роботи Міністерства торгівлі та його реакції на повідомлення про Nvidia. Саме це відомство відіграє ключову роль у встановленні й забезпеченні виконання правил експорту чутливих технологій.

Окрему увагу сенатори приділяють особистим зв’язкам Хуанга. У листі до нього Скотт зазначив, що повідомлення про стосунки з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, викликають серйозне занепокоєння щодо національної безпеки.

До експортної політики Лутніка мають запитання обидві партії

Представники Республіканської та Демократичної партій ставлять під сумнів ефективність контролю Міністерства торгівлі за постачанням чипів до Китаю. Законодавці хочуть встановити, чи вживало відомство достатніх заходів, щоб запобігти обходу обмежень.

Ще одним приводом для критики стала відмова адміністрації Дональда Трампа внести до торговельного чорного списку понад 100 компаній, які можуть становити загрозу безпеці США. Серед них – китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek та виробник мікросхем пам’яті CXMT.

Сам Лутнік належить до найближчих соратників американського президента. Вони знайомі понад 30 років, а міністр вважається одним із його довірених посадовців.

Водночас Nvidia заявляє, що дотримується американського законодавства у сфері експорту.

Нагадаємо, 12 листопада Дженсен Хуанг залишив посаду керівника Nvidia. Після оголошення про його відставку акції компанії на початку торгів падали приблизно на 14%, однак згодом відіграли частину втрат, повідомляло Associated Press.