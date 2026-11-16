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Окупанти готуються привласнити понад 1100 будинків на Херсонщині – ГУР

Житло українців, які вимушено виїхали, оголошують «безхазяйним». Власників змушують оформлювати російські документи під загрозою втрати нерухомості.

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти готуються привласнити понад 1100 будинків на Херсонщині - ГУР
Фото ілюстративне / Головне управління розвідки України (ГУР МОУ) / 16.11.2026

росія готує до так званої «націоналізації» понад 1100 житлових будинків на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це 16 листопада повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За оцінкою розвідки, привласнення приватного майна є частиною політики москви, спрямованої на витіснення місцевих жителів та заміщення їх росіянами.

Окупаційні адміністрації визнають «безхазяйними» будинки й квартири людей, які залишили свої домівки через російську агресію. Після цього нерухомість передають у так звану «муніципальну» власність.

Формальними приводами для вилучення житла можуть стати відсутність перереєстрації за російськими правилами, борги за комунальні послуги або те, що приміщення не використовують.

За даними ГУР, загрозу втрати нерухомості окупанти використовують для примусу українців до взаємодії з окупаційними органами та особистого отримання російських документів.

Холод і нестачу необхідного використовують для тиску

У розвідці зазначають, що на захоплених територіях погіршуються умови життя цивільних. Спричинений війною дефіцит електроенергії, тепла, пального, продуктів і медикаментів особливо гостро відчувається восени та взимку.

За оцінкою ГУР, росія не забезпечує належних умов для населення, а окупаційні адміністрації використовують холод і злидні як додаткові засоби тиску.

Зокрема, у Каланчацькій громаді загарбники обіцяють облаштувати пункти обігріву. Однак для користування ними від людей вимагають надати реєстраційні дані про місце проживання та роботу.

Окупанти готуються привласнити понад 1100 будинків на Херсонщині - ГУР 01
Фото ілюстративне / Головне управління розвідки України (ГУР МОУ) / 16.11.2026

У ГУР наголошують: російська агресія спочатку змушує українців залишати свої оселі, а потім окупаційна влада використовує відсутність законних власників як привід для привласнення їхнього майна.

📢 «Отже, спершу росія розпочала війну та створила нестерпні умови, за яких люди змушені залишати свої домівки, а далі – використовує вимушену відсутність законних власників як привід для масштабного грабунку чужого майна», – йдеться у повідомленні.

Окремо розвідка спільно з Офісом президента та Національним банком оприлюднила дані 11 російських банків, які працюють на окупованих територіях. Ворожі установи залучені до обходу санкцій та обслуговування російського військово-промислового комплексу. Серед описаних схем – іпотечні програми на захоплених територіях і використання незаконно привласнених активів українських фінансових установ.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру очільниці окупаційної адміністрації Алчевська. Їй інкримінують причетність до незаконного вилучення щонайменше 32 квартир, які належать громадянам України.

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