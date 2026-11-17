В окупації 11-річний Денис із Маріуполя жив із бабусею. Вона не могла вставати з ліжка, тож хлопець доглядав за нею. Мама шукала спосіб вивезти сина. З виїздом допомогла Українська мережа за права дитини (УМПД). Після двох років розлуки Денис зміг знову обійняти маму.

У пресрелізі мережа повідомила, що з 2022 року допомогла 450 дітям і молодим людям виїхати з окупованих територій України або повернутися після депортації. Наймолодшій дитині на момент повернення було три місяці. У 2023 році УМПД долучилася до президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Діти й молоді люди розповідали команді УМПД, що в школі й поза нею їм нав’язували одне й те саме. Ніби України не існує, українці нікому не потрібні й за них ніхто не боротиметься. Про їхнє майбутнє, мовляв, може подбати лише росія. Для багатьох виїхати означало опинитися в безпеці, відкрито говорити українською й самим вирішувати, як жити далі.

Мамі Кіри погрожували забрати доньку

Після початку повномасштабного вторгнення Кіра й Дмитро залишилися з мамою в окупації. Мама не віддала Кіру до російського дитсадка, бо хотіла вберегти доньку від зросійщення. За це їй погрожували забрати дитину, розповіли в УМПД.

Дмитро спочатку вчився онлайн в українській школі. Згодом йому довелося піти до школи з російською програмою. Після виїзду діти й мама возз’єдналися з батьком, який пережив російський полон.

На окупованій Луганщині схожі погрози лунали й через паспорти. У жовтні 2026 року українська розвідка повідомила, що російські силовики вимагали оформляти дітям паспорти рф. За відмову батькам погрожували позбавленням батьківських прав.

Костя боявся призову. Карина змогла виїхати у 18 років

Домівка Кості опинилася під окупацією у 2014 році. Згодом мама вивезла його до росії. За розповіддю УМПД, вона хотіла, щоб син пішов до російського війська. Костя хотів повернутися в Україну. У 17 років він поспішав виїхати, бо боявся, що після повноліття його можуть призвати до російської армії.

Карина почала дистанційно вчитися в київському університеті, ще перебуваючи в окупації. Вона хотіла виїхати в 17 років. Тоді їй це не вдалося, бо мати не підтримувала її рішення. Карина змогла виїхати, коли їй виповнилося 18.

УМПД і громадська організація «Компас мрії» допомогли обом. Про їхнє повернення Bring Kids Back UA повідомила в жовтні.

Троє братів виїхали після смерті мами

Петро, Рома та Олексій понад два роки жили з мамою в окупації. Самостійний виїзд коштував дорого, тож старший брат поїхав на заробітки. Він хвилювався, що залишає маму. Вона мала проблеми зі здоров’ям, а потрібних ліків у місті бракувало. За розповіддю УМПД, російські волонтери видавали ліки лише тим, хто мав паспорт рф. Родина відмовилася оформляти російські паспорти.

Після смерті мами старший брат і її подруга боялися, що хлопців можуть вивезти до росії для усиновлення. З виїздом зволікати не могли. Усім трьом братам допомогла виїхати команда УМПД.

«Повернення дитини — складний і часто непередбачуваний процес, у якому кожен етап залежить від безпекової ситуації, наявності документів, проходження перевірок і можливості знайти безпечні шляхи. Якщо обставини змушують змінювати маршрут, процес фактично доводиться починати заново: шукати нові можливості, узгоджувати переміщення і чекати на безпечне вікно для виїзду. Дорога може тривати кілька днів, а іноді й значно довше. Увесь цей час ми залишаємося на постійному зв’язку з дітьми, молодими людьми та їхніми рідними, координуємо кожен крок і шукаємо рішення. Адже для нас важливо не просто організувати виїзд, а зробити все можливе, щоб кожна дитина безпечно повернулася додому», — розповідає Дарʼя Касьянова, голова правління УМПД.

За даними мережі, лише невелика частина дітей виїхала разом із батьками чи іншими рідними. Ті, хто їхав без супроводу родини, після повернення прямували до рідних на підконтрольній Україні території. Жодну з повернених дітей не влаштували до інтернату.

Куди звернутися по допомогу з виїздом

Українська мережа за права дитини безоплатно допомагає дітям, молодим людям віком до 23 років та їхнім рідним виїхати з окупації або повернутися після депортації. Звернутися можуть і рідні, які вже перебувають на підконтрольній Україні території.

За інформацією УМПД, дані заявників опрацьовують конфіденційно.

Імена дітей та молодих людей у матеріалі змінено з міркувань безпеки.