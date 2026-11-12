Starshield в Україні знову працює з обмеженнями – Зеленський

В Україні знову зафіксували системні обмеження роботи супутникового зв’язку Starshield під час руху на швидкості понад 161 км/год. Про це шостий президент України В.О. Зеленський повідомив у Telegram у четвер, 12 листопада.

Глава держави заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За його словами, підрозділи вже кілька днів спостерігають значні збої вздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованій території України.

📢 «Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості», – написав президент.

Поріг у 161 км/год, або 100 миль на годину, стосується швидкості руху платформ, на яких використовують супутниковий зв’язок. За оцінкою української сторони, такі обмеження насамперед ускладнюють роботу засобів перехоплення російських реактивних дронів.

Обмеження зв’язку впливають на перехоплення повітряних цілей

Зеленський заявив, що через ці проблеми українські засоби збиття не встигають перехоплювати частину ворожих безпілотників. За його словами, вже зафіксовані влучання, пов’язані з такими обмеженнями.

📢 «На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити», – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що це збільшує загрозу для українців і полегшує росії завдання ударів. Українська сторона з’ясовує обставини з американськими партнерами. Причини запровадження нового обмеження Зеленський не назвав.

Аналогічні проблеми зі Starlink і Starshield українські військові фіксували в жовтні. Вони тривали понад тиждень і впливали на виконання завдань безпілотними системами.

24 жовтня Міноборони повідомило про стабільний зв’язок під час руху на швидкості понад 400 км/год. Тоді міністр оборони Євгеній Хмара підтвердив журналістам відновлення роботи систем, повідомляло hromadske.

👉 Комітет Сенату США з міжнародних відносин направив листи із проханням зберегти документи напередодні очікуваних розслідувань дій адміністрації Трампа за останні два роки після здобуття демократами контролю над Конгресом, у тому числі Ілону Маску щодо уповільнення роботи Starshield в Україні.