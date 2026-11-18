Група «Нафтогаз» уклала з польською компанією ORLEN новий контракт на постачання трьох партій скрапленого природного газу зі США. Україна отримуватиме його в першому кварталі 2027 року – у період підвищеного зимового споживання. Про укладення угоди «Нафтогаз» повідомив 18 листопада.

Американський LNG доставлятимуть до польського термінала у Свіноуйсьце. Там він проходитиме регазифікацію – перетворення зі скрапленого стану на газоподібний. Після цього газ надходитиме до України через газотранспортну систему Польщі.

У «Нафтогазі» пояснили, що додаткові поставки мають посилити стійкість країни під час пікового попиту на тлі постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Виконувач обов’язків голови правління компанії Сергій Федоренко наголосив: поряд із захистом і відновленням об’єктів «Нафтогаз» працює над забезпеченням надійних джерел та маршрутів постачання. Партнерство з ORLEN є одним із напрямів цієї роботи.

За інформацією польської компанії, комерційна співпраця з «Нафтогазом» розвивається з 2025 року. За цей час сторони уклали п’ять угод на постачання понад 600 млн кубометрів газу, отриманого після регазифікації американського LNG через термінали у Свіноуйсьце та Клайпеді.

Від вересневого меморандуму до нового контракту

Угода реалізує домовленості, досягнуті у вересні 2026 року під час Саміту Карпатської вісімки. Тоді «Нафтогаз» та ORLEN підписали меморандум щодо трьох партій LNG на перший квартал 2027 року.

Окремий документ стосувався співпраці ORLEN з «Укрнафтою», яка входить до Групи «Нафтогаз». Саме він передбачав постачання нафтопродуктів для українського ринку на суму до 500 млн доларів. Такі умови викладені у вересневому повідомленні «Нафтогазу».

Нагадаємо, ще 28 серпня Україна досягла базового цільового показника накопичення газу перед опалювальним сезоном: у підземних сховищах було 14,6 млрд кубометрів. План виконали на місяць раніше від визначеного терміну, повідомляв Укрінформ із посиланням на міністра енергетики.