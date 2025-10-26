Київ після нічної атаки: троє загиблих, понад 30 постраждалих

Атака дронами по Києву в ніч проти 26 жовтня забрала життя трьох людей, ще мінімум 32 людини постраждали, серед них – семеро дітей. Про це повідомили мер Віталій Кличко та Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У Деснянському районі уламки безпілотників впали на дев’ятиповерховий житловий будинок, пошкодивши його на рівні другого поверху.
🔥 Виникла пожежа, яка охопила кілька квартир і балкони з четвертого по сьомий поверх. Вогонь уже ліквідували, рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції.
📢 «Підтверджена загибель трьох людей у столиці. Постраждалих уже 29, із них шестеро дітей. Наймолодшому — 4 роки. У лікарнях міста перебувають семеро постраждалих, у тому числі двоє дітей. Інші отримують допомогу амбулаторно», — зазначив мер Києва Віталій Кличко.
Пізніше він уточнив, що загалом 32 людини постраждали від нічної атаки, семеро з них госпіталізовані, включно з двома дітьми.
☝️ За іншою адресою уламки пошкодили ще один дев’ятиповерховий будинок: вибиті вікна, зруйновано перекриття між шостим і восьмим поверхами. Рятувальники встигли евакуювати п’ятьох людей.
В Оболонському районі уламки безпілотника впали на 16-поверхівку — пошкоджена квартира, але без жертв і серйозних руйнувань.
До ліквідації наслідків залучено понад 100 рятувальників і понад 20 одиниць техніки.
Раніше цієї ночі повідомлялося, що уламки «шахеда» впали на дах 16-поверхового будинку в Деснянському районі, а також пошкодили дев’ятиповерхівку. Початково йшлося про 14 постраждалих, однак цифри суттєво зросли.
📆 Напередодні, у суботу, росіяни завдали балістичного удару по Києву — тоді загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, дитячий садок, заклади освіти та магазини.
Пожежу після цього обстрілу вдалося загасити лише майже за добу.