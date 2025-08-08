П’ятниця, 8 Серпня, 2025
Дітей з Луганщини запрошують на творчий конкурс «Що для мене Україна?»

Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомляє про старт Всеукраїнського творчого конкурсу під символічною назвою «Що для мене Україна?» з нагоди Дня Незалежності України.

Його метою є посилення національного духу, підтримка патріотичного виховання молодого покоління Луганської області та всієї України, розвиток культурної самосвідомості та стимулювання дитячої й підліткової креативності.

Конкурс реалізуються в рамках Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2024–2027 роки. Крім цього, захід має благодійну складову — планується збір допомоги для дітей-сиріт, та дітей, які залишилися без батьківського піклування.

ℹ️ Ініціаторами проведення конкурсу виступають одразу кілька організацій: благодійний фонд «Об’єднання світових культур», Українська молодіжна правнича асамблея та Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення. До реалізації проєкту можуть долучитися заклади освіти, представники громадського сектору та інші охочі партнери.

Участь у конкурсі є повністю безкоштовною. Подати свої роботи мають можливість діти від 4 до 17 років включно, які проживають як в Україні, так і за її межами, але належать до української діаспори. При цьому вік учасників враховується станом на 24 серпня 2025 року.

Конкурсні роботи приймаються у трьох творчих напрямах:
  • 🖼️ малюнок;
  • 🎶 пісня;
  • 📸 фотографія.

Надіслати їх можна до 24 серпня включно. Для участі потрібно заповнити Google-форму, де слід прикріпити саму роботу, а також вказати персональні дані учасника, контактну інформацію та короткий опис авторського проєкту. Посилання на 👉 форму подачі.

👉 Оцінювання робіт здійснюватиметься компетентним журі, склад якого визначають організатори.

👉 Результати конкурсу та імена переможців буде оголошено не пізніше 21 вересня 2025 року.

👉 Кожен переможець отримає диплом та подарунок, а всі інші учасники, які завчасно подали відповідний запит, зможуть отримати електронний диплом.

Важливою частиною конкурсу є благодійна ініціатива. Малюнки переможців буде виставлено на спеціальних виставках, організованих благодійним фондом. Під час цих заходів збиратимуться кошти на допомогу дітям-сиротам. Для цього оригінали переможних малюнків мають бути передані до фонду не пізніше 15 жовтня 2025 року.

Запрошуються мешканці Луганської області долучатися до конкурсу!

Усі оновлення, деталі та новини щодо перебігу конкурсу доступні на сайті організатора за 👉 посиланням.

