Дітей з Луганщини запрошують на творчий конкурс «Що для мене Україна?»

Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомляє про старт Всеукраїнського творчого конкурсу під символічною назвою «Що для мене Україна?» з нагоди Дня Незалежності України.

Його метою є посилення національного духу, підтримка патріотичного виховання молодого покоління Луганської області та всієї України, розвиток культурної самосвідомості та стимулювання дитячої й підліткової креативності.

Конкурс реалізуються в рамках Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2024–2027 роки. Крім цього, захід має благодійну складову — планується збір допомоги для дітей-сиріт, та дітей, які залишилися без батьківського піклування.

ℹ️ Ініціаторами проведення конкурсу виступають одразу кілька організацій: благодійний фонд «Об’єднання світових культур», Українська молодіжна правнича асамблея та Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення. До реалізації проєкту можуть долучитися заклади освіти, представники громадського сектору та інші охочі партнери.

Участь у конкурсі є повністю безкоштовною. Подати свої роботи мають можливість діти від 4 до 17 років включно, які проживають як в Україні, так і за її межами, але належать до української діаспори. При цьому вік учасників враховується станом на 24 серпня 2025 року.

Конкурсні роботи приймаються у трьох творчих напрямах:

🖼️ малюнок;

🎶 пісня;

📸 фотографія.

Надіслати їх можна до 24 серпня включно. Для участі потрібно заповнити Google-форму, де слід прикріпити саму роботу, а також вказати персональні дані учасника, контактну інформацію та короткий опис авторського проєкту. Посилання на 👉 форму подачі.

👉 Оцінювання робіт здійснюватиметься компетентним журі, склад якого визначають організатори.

👉 Результати конкурсу та імена переможців буде оголошено не пізніше 21 вересня 2025 року.

👉 Кожен переможець отримає диплом та подарунок, а всі інші учасники, які завчасно подали відповідний запит, зможуть отримати електронний диплом.

Важливою частиною конкурсу є благодійна ініціатива. Малюнки переможців буде виставлено на спеціальних виставках, організованих благодійним фондом. Під час цих заходів збиратимуться кошти на допомогу дітям-сиротам. Для цього оригінали переможних малюнків мають бути передані до фонду не пізніше 15 жовтня 2025 року.

✅ Запрошуються мешканці Луганської області долучатися до конкурсу!

Усі оновлення, деталі та новини щодо перебігу конкурсу доступні на сайті організатора за 👉 посиланням.