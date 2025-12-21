Кошти російської війни: ціна агресії для диктатури

Економіка на росії дедалі гостріше відчуває тиск внутрішніх і зовнішніх чинників — неконтрольованої інфляції, зростання бюджетного дефіциту та скорочення доходів від експорту нафти й газу. Втім, ці проблеми навряд чи змусять кремль відмовитися від агресивної політики у найближчій перспективі. Про це в суботу, 20 грудня, пише CNN.

Як зазначає видання, західні санкції у поєднанні з внутрішньою інфляцією поки не стали критичними для російської влади. Однією з причин залишається стабільний потік прибутків від продажу нафти до країн Азії. Крім того, підвищені виплати військовослужбовцям та працівникам оборонних підприємств фактично «купують» лояльність населення найбідніших регіонів, знижуючи рівень соціального невдоволення. На цьому тлі експерти доходять висновку, що економічний фактор не змусить москву згорнути війну найближчим часом.

Аналітики вказують, що російська економіка поступово входить у фазу затяжної стагнації. Водночас наявних ресурсів кремлю, за їхніми оцінками, достатньо для підтримання бойових дій високої інтенсивності протягом щонайменше кількох наступних років. Навіть за умов зростаючого санкційного тиску та рекордних витрат на війну економічна ситуація не стане тією «останньою краплею», яка змусить агресора змінити курс у короткостроковій перспективі.

Фахівці наголошують, що допоки росія зберігає можливість експортувати енергоносії за відносно прийнятними цінами, економіка не буде визначальним чинником у воєнних розрахунках російського диктатора володимира путіна.

За даними CSIS👇

CNN наводить позицію старшої наукової співробітниці Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Марії Снєгової, яка вважає, що нинішній стан справ на росії далекий від катастрофічного. За її словами, «цукровий бум» перших років війни вже минув, однак ресурсів вистачить щонайменше на три-п’ять років.

Подібної думки дотримується й експерт британського інституту RUSI Річард Конноллі. Він зауважує, що за умов стабільного експорту до Китаю та Індії коштів росії вистачатиме «просто для того, щоб жити далі».

Водночас у найбідніших регіонах рф заробітні плати в оборонному секторі зросли у три-п’ять разів. Виплати військовим та так звані «гробові» компенсації стали для багатьох родин найбільшими доходами за все їх існування.

Паралельно, підкреслює видання, завдяки поєднанню потужної пропаганди та репресивних механізмів висока інфляція на росії не провокує масових протестів, на відміну від демократичних країн Заходу.

На цьому тлі напередодні повідомлялося, що ціна російської нафти опустилася нижче 35 доларів за барель, тоді як бюджет рф на 2025 рік спочатку розраховувався з ціни 69 доларів, а після вимушеного коригування — 58 доларів за барель.

👉 Також було повідомлено, що наприкінці року в економіці росії дедалі чіткіше проявляються ознаки системної кризи. Вона безпосередньо позначається на добробуті народонаселення.