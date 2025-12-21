Неділя, 21 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Кошти російської війни: ціна агресії для диктатури

Денис Молотов
Кошти російської війни: ціна агресії для диктатури
Вартість російської агресії для диктатора: фото ілюстративне - ШІ

Економіка на росії дедалі гостріше відчуває тиск внутрішніх і зовнішніх чинників — неконтрольованої інфляції, зростання бюджетного дефіциту та скорочення доходів від експорту нафти й газу. Втім, ці проблеми навряд чи змусять кремль відмовитися від агресивної політики у найближчій перспективі. Про це в суботу, 20 грудня, пише CNN.

Як зазначає видання, західні санкції у поєднанні з внутрішньою інфляцією поки не стали критичними для російської влади. Однією з причин залишається стабільний потік прибутків від продажу нафти до країн Азії. Крім того, підвищені виплати військовослужбовцям та працівникам оборонних підприємств фактично «купують» лояльність населення найбідніших регіонів, знижуючи рівень соціального невдоволення. На цьому тлі експерти доходять висновку, що економічний фактор не змусить москву згорнути війну найближчим часом.

Аналітики вказують, що російська економіка поступово входить у фазу затяжної стагнації. Водночас наявних ресурсів кремлю, за їхніми оцінками, достатньо для підтримання бойових дій високої інтенсивності протягом щонайменше кількох наступних років. Навіть за умов зростаючого санкційного тиску та рекордних витрат на війну економічна ситуація не стане тією «останньою краплею», яка змусить агресора змінити курс у короткостроковій перспективі.

Фахівці наголошують, що допоки росія зберігає можливість експортувати енергоносії за відносно прийнятними цінами, економіка не буде визначальним чинником у воєнних розрахунках російського диктатора володимира путіна.

За даними CSIS👇

CNN наводить позицію старшої наукової співробітниці Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Марії Снєгової, яка вважає, що нинішній стан справ на росії далекий від катастрофічного. За її словами, «цукровий бум» перших років війни вже минув, однак ресурсів вистачить щонайменше на три-п’ять років.

Подібної думки дотримується й експерт британського інституту RUSI Річард Конноллі. Він зауважує, що за умов стабільного експорту до Китаю та Індії коштів росії вистачатиме «просто для того, щоб жити далі».

Водночас у найбідніших регіонах рф заробітні плати в оборонному секторі зросли у три-п’ять разів. Виплати військовим та так звані «гробові» компенсації стали для багатьох родин найбільшими доходами за все їх існування.

Паралельно, підкреслює видання, завдяки поєднанню потужної пропаганди та репресивних механізмів висока інфляція на росії не провокує масових протестів, на відміну від демократичних країн Заходу.

На цьому тлі напередодні повідомлялося, що ціна російської нафти опустилася нижче 35 доларів за барель, тоді як бюджет рф на 2025 рік спочатку розраховувався з ціни 69 доларів, а після вимушеного коригування — 58 доларів за барель.

👉 Також було повідомлено, що наприкінці року в економіці росії дедалі чіткіше проявляються ознаки системної кризи. Вона безпосередньо позначається на добробуті народонаселення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кількість боїв на фронті за добу різко зросла, Покровський напрямок – найгарячіший: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Угорщина заблокувала щорічну заяву ЄС щодо розширення

ВАЖЛИВО

Зеленський у Німеччині: переговори з представниками США

ВАЖЛИВО

Таїланд назвав умови для припинення вогню на кордоні з Камбоджею

ПОЛІТИКА

ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить – до 250 одиниць на рік

ПОДІЇ

FPV-дрон рф вдарив по авто ДСНС у Дружківці

ВІЙНА

США передали російські вимоги, але нічого не вимагали від України

ВАЖЛИВО

Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку та Яну Клочкову

СПОРТ

Німеччина виділяє Україні ще 70 млн євро на відновлення енергетики після атак рф

ЕКОНОМІКА

Понад половина зі 151 бою на фронті припала на три напрямки: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Знищено підводний човен рф у Новоросійську

ВАЖЛИВО

Духовний радник Трампа: корупція в Україні ускладнює допомогу

СУСПІЛЬСТВО

Удар КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, десятки постраждалих

ВАЖЛИВО

Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф – ЗМІ

ПОДІЇ

Мерц назвав шанси угоди щодо передачі Україні активів рф

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ