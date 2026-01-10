Субота, 10 Січня, 2026
Корупція в ТЦК і СЗЧ шкодять обороні України — Буданов

Денис Молотов
Корупція в ТЦК і СЗЧ шкодять обороні України — Буданов
Фото: Кирило Буданов / t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Корупція в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) у військах негативно впливають на обороноздатність України. Про це заявив голова Офісу президента (ОПУ) Кирило Буданов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, з цього питання відбулася розширена нарада за участю керівництва Генерального штабу ЗСУ, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку (ВСП), а також очільників правоохоронних органів.

Під час зустрічі учасники детально обговорили протидію корупційним проявам у системі ТЦК та СП, а також проблему СЗЧ у військах. Буданов наголосив, що такі явища безпосередньо підривають боєздатність армії та військову дисципліну.

📢 «Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни — неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення», — заявив він.

☝️ Як відомо, 2 січня Кирило Буданов прийняв пропозицію шостого президента України Володимира Зеленського очолити Офіс глави держави.

